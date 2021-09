PM: Die doppelten Rabatte mit PlayStation Plus halten im PlayStation Store Einzug (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 485,00 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die doppelten Rabatte mit PlayStation Plus halten diesen Mittwoch, den 15. September, im PlayStation Store Einzug. Für begrenzte Zeit* könnt ihr nicht nur bei vielen verschiedenen Spielen sparen – wie zum Beispiel: Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Star Wars Jedi: Fallen Order, Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5 – sondern als PlayStation Plus-Mitglieder verdoppelt sich sogar euer Rabatt.

Seht euch unten eine Auswahl von Spielen an und begebt euch dann in den PlayStation Store, um die Rabatte in eurer Region einzusehen. PS Plus-Mitglieder sparen sogar doppelt so viel!

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Aktion gültig bis 30.09.2021

STAR WARS Jedi: Fallen Order™

Aktion gültig bis 30.09.2021

Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5

Aktion gültig bis 30.09.2021

Grand Theft Auto V: Premium Edition & CashCard „Der Weiße Hai“ im Bundle

Aktion gültig bis 30.09.2021

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled

Aktion gültig bis 30.09.2021

Marvel’s Avengers

Aktion gültig bis 30.09.2021

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5

Aktion gültig bis 30.09.2021

HITMAN 3 – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 30.09.2021

Maneater PS4 & PS5

Aktion gültig bis 30.09.2021

Monster Hunter World: Iceborne

Aktion gültig bis 30.09.2021

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition

Aktion gültig bis 30.09.2021

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5

Aktion gültig bis 30.09.2021

*Die Aktion „Doppelte Rabatte mit PlayStation Plus“ beginnt am Mittwoch, den 15. September, um 1:00 Uhr (Ortszeit) und läuft bis Mittwoch, den 30. September, um 00:59 Uhr (Ortszeit).