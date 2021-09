PM: PULSE 3D-Wireless-Headset in Midnight Black im kommenden Monat erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Juni haben wir das Farbschema zum Thema Galaxie für DualSense Wireless-Controller vorgestellt. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass passend dazu auch das PULSE 3D-Wireless-Headset in einer neuen Farbe erhältlich ist – in Midnight Black.

Dieser neue Look für das PULSE 3D-Wireless-Headset passt zu dem Farbschema des DualSense-Wireless-Controllers in Midnight Black – mit zwei leicht unterschiedlichen Schwarztönen. Das Design des Headsets ist dem Weltraum am Nachthimmel nachempfunden. Das PULSE 3D-Wireless-Headset in Midnight Black wird kommenden Monat weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Zum Anzeigen der Einzelheiten bitte hier klicken.

Um 3D-Audioinhalte in unterstützten PS5-Spielen zu erleben, könnt ihr alle kompatiblen Headsets verwenden. Doch das PULSE 3D-Wireless-Headset wurde speziell dafür entwickelt, um Tempest 3D-AudioTech auf der PS5-Konsole voll auszuschöpfen. Das PULSE 3D-Wireless-Headset verfügt über einen fein abgestimmten Frequenzgang, damit die Spieler Geräusche, die zum Gameplay auf dem Bildschirm passen, genauer lokalisieren können.

In unserem zweiten großen System-Update für PS5 führen wir im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen zur Verbesserung des Audio-Gaming-Erlebnisses auch eine neue Equalizer-Steuerungsfunktion für das PULSE 3D-Wireless-Headset innerhalb der Soundeinstellungen der PS5-Konsole ein.

Benutzer des PULSE 3D-Wireless-Headsets können aus drei Voreinstellungen wählen: Standard, Bass Boost oder Shooter, die den Sound von Schritten und abgefeuerten Schüssen hervorhebt. Für mehr Schnellzugriffe können Benutzer auch eigene Voreinstellungen einrichten und bis zu drei benutzerdefinierte Einstellungen speichern. Darüber hinaus können Spieler diese Equalizer-Einstellungen während des Spiels über das Control Center schnell anpassen, ohne das Spiel beenden zu müssen.

Wir hoffen, dass euch diese neue Audio-Equalizer-Steuerungsfunktion für PULSE 3D-Wireless-Headsets und der neue Look in Midnight Black gefallen, wenn sie im nächsten Monat auf den Markt kommen. Schaut auf PlayStation.com vorbei, um weitere Informationen zu erhalten.