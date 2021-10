"Danke, Community!"-Verlosung zum 12. GG-Geburtstag – Gewinner [Upd.]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 4. Oktober 2021:

Die Community-Verlosung 2021 ist beendet und alle Gewinner sind benachrichtigt. Falls noch nicht geschehen, überprüft bitte eure PNs und sucht euch einen der verbliebenen Titel aus der Spieleliste aus. Dank der großzügigen Spender konnten sich diesmal über 90 GG-User über einen ihrer Wunschtitel freuen. Eine Liste aller Gewinner findet ihr in dieser Tabelle bei Google Docs.

Da einige der zur Verfügung gestellten Spiele keinen Abnehmer gefunden haben, gehen die übrig gebliebenen Keys Ende der Woche an die ursprünglichen Spender zurück. Diese können, wenn sie wollen, die Spiele zum Beispiel im Forum verschenken. Achtung: USK-18-Titel sind hierbei allerdings ausgeschlossen!

Ursprüngliche News vom 15. September 2021:

Heute feiert GamerGlobal.de seinen 12. Geburtstag! Das ist aufgrund der immer noch schwierigen Zeiten und Umstände nicht selbstverständlich und nur dank des unermüdlichen Einsatzes der gesamten Redaktion, der Administratoren im Hintergrund und mit tatkräftiger Unterstützung der Community möglich. Herzlichen Glückwunsch! Zu diesem freudigen Anlass gibt es heute Abend einen Geburtstagsstream auf Twitch, in dem sich Jörg und Hagen zur Lage der GG-Nation äußern und den für Freitag geplanten Relaunch vorstellen werden.

Zum GG-Jubiläum veranstalten wir wie schon in den letzten zwei Jahren eine große "Danke, Community!"-Verlosung. Mit diesem Projekt wollen wir uns als Community wieder für die kontinuierliche Unterstützung unserer User – inhaltlich mit vielfältigen eigenen Beiträgen sowie finanziell über Abonnements, Weihnachtsspendenaktion und die Finanzierung von Letsplays wie zum Beispiel Battle Brothers und Resident Evil Village – bedanken und eine Kleinigkeit zurückgeben.

In den letzten zwei Wochen haben zahlreiche GG-User über 100 PC-Spiele und zum ersten Mal auch ein paar PS4-Titel wie Psychonauts 2 zur Verfügung gestellt, die wir innerhalb der GG-Community verlosen wollen. Da eine Aufzählung aller Spiele den Rahmen dieser News sprengen würde, findet ihr die komplette Liste inklusive Plattform und USK-Freigabe in dieser Tabelle bei Google Docs. Im Folgenden gibt es eine kleine Auswahl:

Blacksad - Under the Skin

Bloodstained - Ritual of the Night

Control

Hellblade - Senua's Sacrifice

Hitman

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

PGA Tour 2K21

Psychonauts 2

The Surge 2

Trine 4 - The Nightmare Prince

Tropico 6

Valfaris

Xcom - Chimera Squad

Yakuza 3 Remaster

Nicht unerwähnt bleiben sollen und ein großes Dankeschön gilt allen großzügigen Spendern, ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre: 1000dinge, Alain, B1ixX0r, CaptainKidd, crux, Drapondur, Faerwynn, Fiz, Gorkon, Hannes Herrmann, JensJuchzer, Jürgen, Nivek242, Noodles, paschalis, paule99, Q-Bert, Riva_A, Scando, seasoned_gamer, Sisko, Sokar, SupArai, Telefon-Desinfizierer, TheLastToKnow, vanni727 und Wolfen.

Teilnahme

Die Spiele werden wie angekündigt innerhalb der Community verlost, wobei alle aktuellen GamersGlobal-Abonnenten (Premium bis Diamant) zur Teilnahme berechtigt sind. Damit wollen wir zum einen gezielt die aktiven GG-Unterstützer belohnen, zum anderen können wir bei den Abonnenten das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfach überprüfen. Wer noch kein Abonnent ist, kann sich aktuell übrigens das 3-Monats- sowie 12-Monats-Abonnement dank unseres Geburtstagsrabatts zum halben Preis sichern.

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, verfasst bitte bis einschließlich Sonntag, den 26. September 2021, einen Kommentar unter dieser News, der mit "12GG:" beginnt. Schickt einen Geburtstagsgruß oder Glückwünsche an GamersGlobal und beschreibt kurz, was euch im letzten Jahr besonders gefallen hat, was ihr euch für die Zukunft wünscht oder wo ihr Verbesserungsmöglichkeiten seht.

Verlosung

Nach dem Ende der Teilnahmefrist wird die Liste aller Interessenten per Zufallsgenerator sortiert. Entsprechend dieser Reihenfolge bekommen die glücklichen Gewinner voraussichtlich ab Montag, den 27. September 2021, eine private Nachricht von Sisko, auf die ihr mit euren drei Wunschtiteln aus der Spieleliste antwortet (beachtet dabei die USK-Freigaben). Schreibt bitte möglichst zeitnah, damit die Spiele schnell verteilt werden können. Vergebene Titel werden anschließend aus der Liste entfernt – kontrolliert die Liste deshalb bevor ihr eure Antwort schickt.

Bei der Verteilung wird versucht eure Wünsche und Prioritäten zu berücksichtigen, damit jeder auch ein passendes Spiel bekommt. Falls eure Wunschtitel nicht mehr verfügbar sind, könnt ihr euch natürlich ein Ersatzspiel aussuchen. Wenn alle Gewinner benachrichtigt sind, wird die komplette Liste hier veröffentlicht.