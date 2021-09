Activision Blizzard soll Gründung von Gewerkschaften verhindert haben

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Computer- und Videospiel-Konzern Activision Blizzard sorgt nach der Klage wegen Diskriminierung und Belästigung durch das California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) und der mutmaßlichen Vernichtung von Beweisen erneut für negative Schlagzeilen. Laut gamesindustry.biz beschuldigt die Gewerkschaft "Communications Workers of America" (CWA) das Unternehmen, das Recht seiner Arbeitnehmer auf Selbstorganisation und Gründung von Gewerkschaften durch "Nötigung und Verhöre" zu beeinträchtigen. Dies gehe aus einer Beschwerde hervor, die der zuständigen Behörde "National Labor Relations Board" (NLRB) vorliegt. Derzeit sei die Klage noch nicht öffentlich zugänglich.

Initiator der Klage ist eine Gruppierung von Activision Blizzard (und King)-Mitarbeitern mit dem Namen "ABetterABK", die sich an die CWA-Untergruppierung "Campaign to Organize Digital Employees" (CODE-CWA) gewandt hat. Bei Twitter äußert sich ABetterABK folgendermaßen:

Gemeinsam mit der CODE-CWA haben wir beim National Labor Relations Board eine Klage wegen unlauterer Arbeitspraktiken eingereicht. Wenn die NLRB zu unseren Gunsten entscheidet, wird das Urteil rückwirkend gelten, und wir werden einen Präzedenzfall schaffen, der besagt, dass kein Arbeitnehmer in den USA eingeschüchtert werden darf, wenn er über Zwangsschlichtung spricht.

CODE-CWA setzt sich speziell für die Gründung von Gewerkschaften in der Tech-, Spiele- und anderen digitalen Branchen in den USA und Kanada ein. Activision Blizzard habe bisher noch nicht auf die Bitte zur Stellungnahme von gamesindustry.biz reagiert.