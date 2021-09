PC XOne PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Deathloop führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und GamersGlobal.de.

Wertungs-Vergleich: Deathloop

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 82

v. 100 Klasse, dass Arkanes mutiges Konzept so gut aufgeht! Immerhin stecken in Deathloop nicht nur die spielerischen Freiheiten großer Stealth-Action, sondern auch eine komplexe Geschichte, die immer wieder aufs Neue geschieht und trotzdem verändert werden kann. Dass man dabei nie den roten Faden verliert, sondern [...] wie nebenbei interessante Zusammenhänge entschlüsselt, ist bemerkenswert. Computer Bild Spiele 2,5

(Schulnote) Zwar steckt die komplexe Mission voller motivierender Rätsel, jedoch ist das restliche Spiel viel zu konventionell geraten. Die Loop-Idee verkommt mit zunehmender Spieldauer zum Gimmick und entpuppt sich gegen Ende aufgrund der häufigen Wiederholungen sowie dem viel zu penetranten Auftreten von Antagonistin Julianna als Pferdefuß. GameStar /

GamePro 9.0

v. 10 Ich habe die gesamte Zeit, die ich mit der opulenten Kampagne verbracht habe, gebannt das Mysterium auf der Insel Blackreef verfolgt. Dabei ging es mir nicht nur um Hinweise, wie ich die Visionäre nun am besten erwische, sondern um jedes noch so kleine Detail, das mir mehr über die spannende Welt verrät. GIGA 8.3

v. 10 Die großen Stärken von Deathloop liegen deutlich in dem von den Arkane Studios gewohntem Spielfluss und weniger im Erschließen der Zeitschleife. Wer also statt eines neuen Outer Wilds ein neues Dishonored erwartet hat, darf bedenkenlos zugreifen. PC Games /

Videogameszone.de

7

v. 10 Deathloop ist eine wahrhaft verschenkte Chance. Das Spiel hätte eine brillante Mischung aus Hades, Hitman und Outer Wilds sein können [...] Doch letzten Endes hat sich Arkane Studios deutlich zu wenig getraut und das Design abseits der guten Rätsel viel zu konventionell gestaltet. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v. 10 Die Handschrift von Arkane versprüht Deathloop mit jeder Pore. Das ist aber gar nicht negativ gemeint, denn knackiges Gameplay, eine spannende und wendungsreiche Story sowie durchdachte Mechaniken können ja kaum als Minuspunkte ausgelegt werden, oder? In nahezu jedem Loop habe ich etwas Neues erfahren und gefunden.

Durchschnittswertung 8.1 *Zuletzt überprüft: 15.09.2021, 14:30 Uhr

Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.