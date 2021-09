F1 2021: Patch 1.10 bringt erste neue Strecke „Portimao“

PC XOne Xbox X PS4 PS5

F1 2021 (im Test+, Wertung 9.0) ist vor knapp zwei Monaten erschienen und zum Release-Zeitpunkt fehlten mit Imola, Türkei, Portugal und Saudi-Arabien noch insgesamt vier Strecken. Nachdem bereits Anfang September im letzten Update die Fähigkeiten der Fahrer aktualisiert worden sind, wurde nun mit dem Update 1.10 „Portimao“ (Portugal) als Strecke nachgereicht. Dies betrifft alle Spiel-Modi und kann auch in laufende Saisons und Spielstände integriert werden. Bei der Fahrer- und MyTeam-Karriere wird die Strecke allerdings erst zur nächsten Saison angeboten.

Zudem ist zusätzlich zum bekannten roten Mercedes AMG ab sofort auch das im Teaser-Bild gezeigte grüne Aston Martin Vantage Safety Car auf vielen Strecken verfügbar. Die Performance von allen Fahrzeugen wurde aktualisiert, um den aktuellen Stand der F1 2021 Saison widerzuspiegeln. Deshalb wurden alle Rundenrekorde-Tabellen im Modus „Zeitfahren“ genullt.

Weiterhin wurden einige Bugs bereinigt, die zu Abstürzen führten oder euch nicht in die Boxengasse fahren ließen. Es wurde zudem in den Patch-Notes angekündigt, dass das Handling-Modell in langsamen Kurven überarbeitet wurde und in Kürze nachgereicht wird, sobald es auf die KI abgestimmt ist. Die Autolackierungen sollen im Oktober aktualisiert werden.