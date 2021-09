Funcom kauft Rechte an Conan // Neues Conan-Spiel in Arbeit

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der schwedische Entwickler und Publisher Funcom hat die Cabinet Group übernommen und hält damit nun unter anderem die Rechte am Conan-Universum. Funcom arbeitete schon in der Vergangenheit mit der Cabinet Group zusammen, um das von Robert E. Howard geschaffene Universum samt Figuren für Titel wie die MMOs Age of Conan und Conan Exiles (in der Stunde der Kritiker) oder das Strategiespiel Conan Unconquered (im Test, Note 7.5) zu lizensieren. Funcoms CEO Rui Casais bekräftigt, dass es große Pläne für die IP gäbe und bei Funcom bereits ein neues Conan-Spiel entstehe, dass viele Charaktere aus der Welt von Howard zusammen bringe. Mehr Infos zu dem unangekündigten Titel wurden jedoch nicht verraten.

Die Cabinet Group geht in der Tochtergesellschaft Heroic Signatures auf, das vorher als Joint Venture der beiden Firmen die Lizensierung regelte. Verantwortlich bei der Heroic Signatures wird Fredrik Malmberg, der ehemalige CEO von Cabinet. Conan tritt als Held bereits in einer aktuellen Comic-Reihe von Marvel in Erscheinung, dazu ist eine Netflix-Serie in Produktion. In der Pressemitteilung nimmt Malmberg als nächstes Ziel cross-mediale Auftritte ins Visier, wie er in der Pressemitteilung ausführt:

Wir haben brillante Beispiele dafür gesehen, wie man Marken auf innovative Arten einbindet, um eine Zahl an Leuten zu erreichen, die alles vorherige weit übertrifft. Man siehe, was Fortnite mit den Avengers gemacht hat oder wie ein Live-Konzert in Spielen für Aufmerksamkeit sorgen kann.

Zu den Marken, bei denen nun Funcom Lizenzhalter ist, gehören unter anderem noch Solomon Kane (ebenfalls aus der Feder von Howard) und Mutant Year Zero. Zu letzterem hat die schwedische Spielefirma ebenfalls schon ein Spiel herausgegeben: Den Rundentaktik-Titel Mutant Year Zero - Road to Eden (im Test, Note 8.5). Funcom selbst gehört seit 2020 zum chinesischen Tech-Giganten Tencent, der 100 Prozent der Aktienanteile hält.