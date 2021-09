PM: DISCOVERY TOUR: DAS ZEITALTER DER WIKINGER ERSCHEINT AM 19. OKTOBER (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 14. September 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger am 19. Oktober veröffentlicht wird. Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger bietet ein edukatives Erlebnis, das es ermöglicht, die Geschichte und Kultur der Wikinger-Epoche zu erkunden und mit dieser zu interagieren. Die Discovery Tour wird für alle, die Assassin’s Creed® Valhalla besitzen, kostenlos verfügbar sein und wird auf den gleichen Plattformen wie das Hauptspiel veröffentlicht. Zudem wird eine eigenständige Version für PC via Ubisoft Connect und im Epic Game Store für 19,99 € erhältlich sein. Erstmals innerhalb der Discovery Tour-Reihe wird Das Zeitalter der Wikinger zudemAnfang 2022ebenfalls eine eigenständige Version auf Stadia, Luna, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One und Xbox Series S | X erhalten.

Dem Beispiel von Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten folgend, wirft das neue Kapitel der edukativen Assassin’s Creed-Erweiterung Licht auf das Zeitalter der Wikinger und erlaubt, mehr über die Geschichte und die Traditionen dieser Zeit zu entdecken. Das komplett gewaltlose und interaktive Lernerlebnis wurde in enger Zusammenarbeit mit Historikern und Archäologen konzipiert und ist eine fesselnde Zeitreise in die Wikinger-Epoche des 9. Jahrhunderts in Norwegen und England.

Für die neue Discovery Tour hat das Team von Ubisoft Montreal die Mechanik verändert, um das Erlebnis unterhaltsamer und gleichzeitig informativer zu gestalten. Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger rückt die Erzählung in den Fokus des Erlebnisses: Spieler:innen treten damit intensiver in die Fußstapfen von Wikingern und angelsächsischen Charakteren dieser Epoche und durchleben deren großen sowie kleinen Geschichten. Im Laufe ihrer spannenden Abenteuer interagieren Spielende mit der Welt und dessen Einwohnern und entdecken dabei eine Vielzahl an Details und Anekdoten des Zeitalters.

Seit seinen Anfängen hat das Discovery Tour-Team stets mit einer Vielzahl von Partnern zusammengearbeitet. Der immersive Ansatz der Discovery Tour, das Wissen der Expert:innen und Historiker:innen sowie die Darstellung echter Artefakte aus den Sammlungen von Partnern haben zu zahlreichen Kooperationen und Projekten geführt. Zu den Museumspartnern, die Bildmaterial für die Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger zur Verfügung gestellt haben, gehören unter anderem:

Globale Informationen über die Discovery Tour-Reihe und über die zwei ersten Werke „Das Alte Ägypten“ und „Das Antike Griechenland“ gibt es unter:

Mehr Informationen zu Assassin’s Creed gibt es unter: assassinscreed.com

Aktuelle Informationen über alle Ubisoft-Titel sind hier zu finden: news.ubisoft.com

About Discovery Tour

The Discovery Tours are non-violent, scientifically validated educational experiences that dive deep into the traditions and cultures of the time periods presented in the Assassin’s Creed games. Created by Ubisoft Montréal in close collaboration with historians, archeologists and academics, they are an interactive, fun and efficient way to learn about History.

About Assassin’s Creed

Since it first launched in 2007, the Assassin’s Creed series has sold more than 155 million games worldwide. The franchise is now established as one of the best-selling series in video game history. Recognized for having some of the richest, most engrossing storytelling in the industry, Assassin’s Creed transcends video games, branching out into numerous other entertainment media.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.