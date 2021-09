PM: Ren & Stimpy kommen zu Nickelodeon All-Star Brawl (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Projektmanager bei Ludosity, und außerdem werdet ihr in diesem Blog von Matías R. Singer, dem Game Designer von Fair Play Labs hören. Aber ihr seid natürlich hier, um mehr über Ren & Stimpy zu erfahren und herauszufinden, wie sie in Nickelodeon All-Star Brawl hereinpassen – unser kommendes Plattform-Kampfspiel voller aktueller und klassischer Nickelodeon-Charaktere.

Ren & Stimpy stehen da definitiv auf der klassischen Seite des Charakterspektrums. Ich bin ein Kind der 90er und ich habe die Ren & Stimpy Show in meiner Kindheit absolut geliebt. Sie waren so erfrischend schmutzig und verstört im Vergleich zu allem anderen zu dieser Zeit. Ich habe einfach alles daran geliebt und tue es nach wie vor. Die Serie war eine der wenigen Nickelodeon-Shows, die in Schweden liefen, und ich habe sie oft nach der Schule geschaut. Damals hatte man eine Sendung noch für immer verpasst, wenn man sie im Fernsehen verpasst hatte. Daher habe ich immer darauf geachtet, sie zu erwischen, und damit war ich nicht alleine. Ich glaube, alle, die am Spiel beteiligt sind, wollten Ren & Stimpy im Spiel, daher verstand es sich von selbst, dass wir sie hinzufügt haben.

Wie jeder, der die Show gesehen hat, weiß, sind die beiden getrennte Charaktere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber sie sind ebenso unzertrennlich, weswegen man sie in Nickelodeon All-Star Brawl als einen gemeinsamen Charakter spielt. Wir wollten, dass sie wirklich als Duo auftreten. Dadurch werden einige sehr besondere Angriffe und Spielstile ermöglicht, und wir fanden, es sei interessant, diese Idee weiterzuverfolgen.

Matías R. Singer, Game Designer bei Fair Play Labs, der das Spiel mit uns zusammen entwickelt, war stark an ihrem Design beteiligt und sagt: „Sie neigen dazu, sich gegenseitig als Waffe einzusetzen, was wirklich dabei hilft, den klamaukigen Humor der Show zum Leben zu erwecken.“

Ren sitzt auf Stimpys Schultern, wodurch sie langsamer sind als andere Charaktere, aber sie greifen oft gemeinsam in mehreren Richtungen an. Ren erteilt schnell niedrigen Schaden und Stimpy höheren, aber verzögerten Schaden. Hier ist ein früher Entwurf von Ren & Stimpys schwerem „Crouch Strong“-Angriff („Starke Hocke“), wie wir ihn in einigen unserer frühen Konzepte gezeichnet hatten.

Sie sind langsam und schwerfällig, man sollte also nah an den Gegner ran. Sie haben aber auch eine gute Reichweite mit einem abprallenden Holzklotz-Projektil und einem sehr schnellen „Down Strong“-Element („Starker Angriff von unten“), das sich besonders gut als Höhepunkt für einen Match-Finisher eignet, da es beide Charaktere aus dem Ring befördert. Es war uns und Singer sehr wichtig, den Klotz in das Spiel zu bringen. „Der Klotz aus der Blammo-Werbung ist so berühmt, dass wir uns nicht vorstellen konnten, ihn nicht als Spezialangriff einzubringen. Genauso wurde der Song ‚Jubel Jubel Freu Freu‘ als Referenz für den ‚Strong Up Air‘-Angriff (‚Starker Luftangriff‘) benutzt.“

Der Charakter mag kompliziert aussehen, da man zwei Charaktere in einem steuert, aber Singer und wir anderen wollten, dass er auch für neue Spieler zugänglich ist. „Ihre große Bandbreite an Angriffen macht es einfacher, bei Gegnern einen Treffer zu landen, ohne die Position zu ändern, was für neue Spieler sehr hilfreich ist.“

Hier ist eine Auswahl weiterer Aktionen von Ren & Stimpy von ihrem Konzept bis zum Ergebnis im Spiel.

Ren & Stimpys „Strong Dash“ („Starker Sprint“) heißt „Beep Beep!“

Ren & Stimpys „Light Neutral“ („Leichter neutraler Angriff“) heißt „Keep it together!“ („Reiß dich zusammen!“) Hier haut Ren Stimpy eine runter, aber drückt man die Taste öfter hintereinander, führt das zu einer Schleife, in der Ren Stimpy hin und her schüttelt.

Ren & Stimpys „Neutral Special“ („Neutraler Spezialangriff“) heißt „Log from Blammo!“ („Klotz von Blammo!“) Mit diesem Angriff werfen sie Blammos ikonischen hüpfenden Klotz.

Jeder von Ren & Stimpys Angriffen ist von einer bestimmten Szene der Show inspiriert, aber wir überlassen es den Spielern, alle Bezüge zur Serie zu finden. Ich kann es kaum erwarten, bis alle das Spiel später in diesem Jahr in die Finger kriegen!