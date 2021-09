PM: Update für Xbox App und Windows 10 PC: Streame Konsolen-Spiele jetzt via Cloud oder Konsole auf PC (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Konsolen-Spieler*innen kennen das: Deine Gaming-Session ist meistens an den TV im Wohnzimmer oder im Spielezimmer gebunden. Dementsprechend fällt das Spielen manchmal aus, weil entweder der TV besetzt ist oder Deine Konsole zu groß ist, um sie mit auf Reisen zu nehmen. Auch jene ohne Konsole möchten auf das gemeinsame Spielen mit ihren Freund*innen nicht verzichten. Gute Nachrichten für alle, die sich in diesen Problemen wiederfinden: Ab sofort eröffnet Xbox Dir neue Möglichkeiten, um Konsolen-Spiele auch auf Deinem PC zu spielen.

Konkret kannst Du ab sofort:

Mit den neuen Updates spielst Du einige Deiner liebsten Konsolen-Titel jetzt auch auf einer Vielzahl von PCs – selbst auf jenen, denen eigentlich die technische Performance für vergleichbare PC-Spiele fehlt. Das Streamen von Spielen über die Xbox-App ist der wohl schnellste Weg, um direkt in ein Game einzutauchen – ganz ohne eine zeitaufwendige Installation der Titel auf Deinem PC. So hast Du noch mehr Zeit, in die Welten von Destiny 2, Hades und vielen weiteren Spielen einzutauchen.

Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate aus 22 verschiedenen Ländern können die Spiele der Sammlung ab sofort aus der Cloud direkt via Xbox-App auf ihren PC streamen. Cloud Gaming (Beta) ist eine fantastische Möglichkeit, um Spiele via Browser oder jetzt auch Xbox-App auf Deinem Smartphone, Tablet oder PC zu spielen. So ist Cloud Gaming (Beta) die perfekte Option für jene, die schnell und ohne Wartezeit in ein Xbox Game Pass-Spiel eintauchen wollen – und sei es nur in einer kurzen Arbeitspause, um ein Spiel ohne aufwendige Installation auszuprobieren.

Alles was Du brauchst, um Spiele aus der Cloud auf Deinem Windows 10 PC zu spielen, ist der Zugang zum Xbox Game Pass Ultimate und ein kompatibler Controller. Öffne einfach die Xbox-App, wähle Cloud Gaming und entscheide Dich für eines der vielen Spiele der Bibliothek. Mit dabei sind Hits wie Sea of Thieves, Myst und viele weitere. Neue Optimierungen helfen Dir dabei, ohne Umwege in Dein neues Spiel einzutauchen, darunter direkt sichtbare Informationen zu Controller- und Netzwerk-Status, eine integrierte Game Bar, neue Social-Features und eine neue Invite-Funktion, mit der Du auch Spieler*innen in der Cloud erreichst.

Alle weiteren Informationen zu Xbox Cloud Gaming (Beta) findest Du hier.

Mit Xbox Remote Play zockst Du Spiele von Xbox Series X|S oder Xbox One via Internet auf Windows 10 PC – sowohl im heimischen Netzwerk als auch unterwegs! Im Grunde genommen spiegelst Du Dein Gaming-Erlebnis auf Konsole einfach auf einen anderen Bildschirm. Spielesammlungen durchsuchen, in neue Titel eintauchen, Einstellungen verändern, mit Freund*innen in Kontakt treten – all das ist möglich. Ab sofort ist Xbox Remote Play via Xbox-App auf Deinem Windows 10 PC verfügbar.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass PC-Nutzer*innen, die auch eine Xbox Series X|S besitzen, die Möglichkeit haben, ihre Konsolen-Spiele auf ihrem PC zu zocken. Um dieses Erlebnis weiter zu verbessern, erhält die bisherige Version von Remote Play allgemeine Upgrades zur Stabilität, mit denen Streamen auch bei 1080p mit bis zu 60fps möglich ist. Außerdem werden ab sofort auch ausgewählte Spiele, die ursprünglich für Xbox 360 und die originale Xbox erschienen sind, unterstützt – ein Feature, das sich die Community gewünscht haben!

Xbox Remote Play ist in allen von Xbox unterstützten Ländern und Regionen auf Windows 10 PC, Android-Smartphones und -Tablets sowie iOS-Smartphones und -Tablets verfügbar. Um mehr über Remote Play zu erfahren, besuche einfach xbox.com/remote-play.

Wenn Du noch heute Spiele aus der Cloud oder von Deiner Konsole auf Deinen Windows 10 PC streamen willst, lade Dir einfach die Xbox-App aus dem Microsoft Store herunter. Mit der App kannst Du nicht nur streamen, sondern auch den gesamten Xbox-Katalog durchstöbern, Dein nächstes Lieblingsspiel finden und mit Deinen Freunden spielen oder chatten.