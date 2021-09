PM: Neu im Xbox Game Pass: Sable, Lemnis Gate, Aragami 2 und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der zweiten Septemberhälfte erscheinen sage und schreibe 13 Spiele im Xbox Game Pass – und es kommt noch besser! Acht dieser Spiele sind aktuelle Neuerscheinungen, die ihrer Premiere im Game Pass feiern. Damit Du einen Überblick über die vielen neuen Spiele, Updates und Quests erhältst, wirfst Du am besten direkt einen Blick in unsere Zusammenfassung.

15. September – Flynn: Son of Crimson (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Pünktlich zum Release hilfst Du Flynn und seiner mythischen Begleiterin Dex, seine Heimat Rosantica zu retten, bevor eine bösartige Seuche alles zerstört. Denn die magische Barriere bröckelt, und gefährliche Wesen kommen langsam durch die Risse gekrochen, um die Herrschaft über die Insel zu übernehmen. Flynn entdeckt diese Invasion und stellt sich gemeinsam mit dem Wächtergeist des Landes den einfallenden Monstern entgegen.

16. September – I Am Fish (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – I Am Fish ist ein charmantes, physikbasiertes Abenteuerspiel, in dem vier fischige Freunde aus Versehen getrennt werden. Nun liegt es an Dir, die Freunde wieder zu vereinen. Schwimme, fliege rolle und mampfe Dir einen Weg aus einem kleinen Aquarium bis ins offene Meer, wo dem großen Wiedersehen nichts mehr im Wege steht. Nutzer*innen des Xbox Game Pass treten die Reise an die See pünktlich zum Release mit allen anderen großen und kleinen Fischen an.

16. September – SkateBird (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du bist ein einsamer, kleiner Vogel und Dein Mensch hat sein Board für immer an den Nagel gehängt. Sein neuer Job nervt ihn gewaltig, doch Du planst, ihm mit Deinen eigenen Skate-Tricks wieder aufzumuntern. Grinde auf biegsamen Strohhalmen, mache Kickflips über Tacker und ziehe die coolsten Spuren durch Parks aus Karton und Klebeband. Mit der Zeit werden Dich auch andere Skatebirds besuchen und Deine Welt wird immer größer, während sich Dein Besitzer erholt. Pünktlich zum Release machen Du und alle anderen Vögel die Halfpipe unsicher!

16. September – Superliminal (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Realität ist Wahrnehmung. Entkomme einem unfassbaren Traum, indem Du scheinbar unmögliche Rätsel mithilfe Deiner Perspektive löst. Superliminal ist ein Puzzle-Spiel aus der Ego-Perspektive mit Perspektivrätseln und optischen Täuschungen, in dem Du die unmöglich scheinenden Rätsel nur löst, indem Du um die Ecke denkst und das Unerwartete erwartest.

17. September – Aragami 2 (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du bist einer der letzten Elite-Krieger der Aragami Familie – einem traditionsreichen Clan, der unter einem übernatürlichen Fluch leidet. Doch die übernatürlichen Schatten, die Körper und Geist verschlingen, geben Dir auch mystische Kräfte. Mit Deinen Fähigkeiten erfüllst Du Aufträge, schützt Dein Dorf und befreist gefangene Familienmitglieder.

23. September – Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Konsole und PC)

In Lost Words: Beyond the Page interagierst Du mit den Wörtern im Tagebuch eines jungen Mädchens, um knifflige Rätsel zu lösen und ihre Heimat Estoria immer besser kennenzulernen. Die Tagebucheinträge entfalten sich durch Deine Interaktionen nach und nach zu einer fantastischen Welt voller Wunder, die von einer reichhaltigen Geschichte zusammengehalten wird.

23. September – Sable (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Sable ist eine Coming of Age-Geschichte in einer eindrucksvollen Open World-Wüste. In der Rolle des jungen Sable begibst Du Dich pünktlich zum Release auf eine zutiefst persönliche Reise über einen fremden Planeten. Du erkundest uralte Monumente, verfallene Architektur und aus dem Kosmos gefallene Schiffe, während Du die verschiedenen Bewohner kennenlernst. Nur der wissbegierige Geist wird die Lektionen verstehen, die im Sand vergraben sind.

23. September – Subnautica: Below Zero (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – In Subnautica: Below Zero tauchst Du zwei Jahre nach dem ersten Teil erneut in die Unterwasserwelt des Planeten 4546B ein – im wahrsten Sinne des Wortes! Denn als Taucher trotzt Du eiskalten Umweltbedingungen und erforschst die maritimen Lebensformen dieser außerirdischen Welt. Die harten Umweltbedingungen verlangen allerdings eine gute Planung. Baue Außenstellen auf, fertige Werkzeuge an und tauche mit neuer technischer Ausrüstung immer tiefer in die Welten von Subnautica ab.

23. September – Tainted Grail: Conquest (PC)

[email protected] – In diesem Story-getriebenen Hybrid aus Roguelike-RPG und Kartendeck-Mechanik tauchst Du immer wieder in die sich wandelnden Welten der verfluchten Inseln von Avalon ein. Doch nur die Mutigsten überleben, denn die Inseln werden von allerhand furchterregenden Kreaturen bewohnt. Erschaffe Dein perfektes Deck aus hunderten Karten, entwickle verheerende Kombos und lehre die Schrecken der Dunkelheit das Fürchten.

28. September – Lemnis Gate (Konsole und PC)

In Lemnis Gate stürzt Du Dich pünktlich zum Release in einen rundenbasierten Multiplayer, in dem die Zeit die Gesetze der Physik hinter sich lässt – denn Du kämpfst in einer Zeitschleife! Deine Aufgabe besteht darin, Deine Gegner raffiniert und stilvoll in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Die unlimitierten Möglichkeiten der Zeitreise stellen die Rundenmechanik dabei heftig auf den Kopf.

30. September – Astria Ascending (Cloud, Konsole und PC)

In einer Welt, in der das Chaos regiert, übernimmst Du pünktlich zum Release die Kontrolle über eine Gruppe von Halbgött*innen – acht Held*innen, die das Schicksal der Welt bestimmen werden. Jeder Charakter bringt seine eigene Geschichte mit, die Du auf Deiner Reise durch fünf Städte und in über 20 Dungeons erkundest. Neben den fein ausbalancierten Rundenkämpfen sorgen jede Menge originelle Nebenquests und Minispiele für Abwechslung und Welttiefe.

30. September – Unsighted (Konsole und PC)

[email protected] – Nach einem langen entbehrungsreichen Krieg gegen die Menschen geht den wenigen in Arcadia verbliebenen Androiden die Energie aus, die allen Robotern ihr Bewusstsein verleiht. Als Androidin Alma liegt es an Dir, Deine Freund*innen zu retten und Deine Erinnerungen an lang vergessene Ereignisse wiederherzustellen. Tauche pünktlich zum Release in einen packenden Konflikt aus Mensch gegen Maschine ein.

1. Oktober – Phoenix Point (Konsole)

[email protected] – Eine Plage aus mutierten Aliens bedroht die Menschheit, die durch das gefährliche Pandora-Virus bereits stark dezimiert wurde. Die letzte Hoffnung der Überlebenden ruht auf den Schultern des Phoenix Projects – einer Gruppe tapferer Soldat*innen, die sich dem scheinbar aussichtslosen Kampf stellen, die Welt zurückzuerobern.

Jetzt verfügbar – Crown Trick (Cloud)

[email protected] – Crown Trick ist ein wunderschön animiertes RPG-Adventure, in dem Du in die Rolle von Elle schlüpfst und Dich durch die Gefahren der Unterwelt schlägst. Betrete ein Labyrinth, welches sich bewegt, während Du Dich bewegst. Das Beherrschen der Elemente ist in dieser Welt der Schlüssel, um Gegner zu besiegen und die Geheimnisse der Unterwelt zu enthüllen. Plane Deine Züge strategisch, meistere verschiedenste Skills oder Waffen und sammle mächtige Familiare, um dem Labyrinth zu entkommen.

Jetzt verfügbar – Nuclear Throne (Cloud)

[email protected] – Nuclear Throne ist ein postapokalyptischer Roguelike-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem Du Dir mithilfe mächtiger Waffen Deinen Weg durch ein zerstörtes Ödland kämpfst. Auf Deiner Reise sammelst Du Strahlung, um gezielte Mutationen Deines Körpers auszulösen – egal, ob neue Fähigkeiten oder sogar das Wachsen zusätzlicher Gliedmaßen. Auf Deiner beschwerlichen Reise zum Nuclear Throne kann jede neue Mutation den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Jetzt verfügbar – The Artful Escape (Cloud)

[email protected] – Ein Teenie-Gitarrentalent geht auf eine bewusstseinserweiternde Reise, um seine Bühnenpersona zu inspirieren und sich dem Vermächtnis einer toten Folk-Legende zu stellen. Gestalte Deine eigene Kunstfigur von den Science-Fiction-Einflüssen Deiner Vorgeschichte bis hin zur Zierde Deiner Moonboots. Groove, schwebe und tanze durch das Multiversum. Durchquere klangvolle Landschaften und komponiere durch Deine Bewegungen – als wäre die Welt selbst ein Instrument.

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Gears 5 Operation 8 Drop 2

In Gears 5 Operation 8 Drop 2 hältst Du die Frontlinie. Mit Operation 8 erhältst Du die dringend benötigte Verstärkung von vier neuen Charakteren, die Dir auf den zwei neuen Multiplayer-Maps tapfer zur Seite stehen. Das Update ist für alle Gears 5-Spieler*innen kostenlos und ab sofort verfügbar.

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight: Hellraiser Chapter

Für einige sind sie Dämonen, für die anderen Engel – Pinhead, der Anführer der außerdimensionalen Cenobites, betritt als neuer Killer die Welt von Dead by Daylight. Mithilfe von Schmerzen versucht er die Grenzen des Bewusstseins zu erforschen. Auf seiner Jagd nutzt er Ketten oder Haken, um nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen seiner Opfer zu erreichen.

Gemeinsam mit Bethesda hat Xbox einen fantastischen Xbox Game Pass Ultimate Perk für Dich vorbereitet. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks.

Jetzt verfügbar – Fallout 76 – Fallout 1st (1 Monat gratis)

Mit der Fallout 1st Premium-Mitgliedschaft erleben Ultimate-Nutzer*innen ein noch größeres Abenteuer mit privaten Accounts, individualisierbaren Welten, kosmetischen Items, 1650 Atoms pro Monat und vielem mehr. Den ersten Monat gibt es gratis!

Ab sofort genießen Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate elf weitere Spiele mit Xbox Touch Control in der Cloud. Das sind 11 Spiele mehr, die Du via Xbox App auf Windows PC, via Xbox Game Pass Mobile App auf Android-Smartphones und Tablets sowie auf iOS-Geräten spielst – ganz ohne Controller! Oder Du wählst den schnellen Weg über den Browser und spielst die neuen Titel einfach auf einem Gerät Deiner Wahl unter www.xbox.com/de-de/play.

Der September bietet jede Menge neue Game Pass Quests – absolviere die neuen Aufgaben und sichere Dir jede Menge Punkte, die Du im Microsoft Store gegen attraktive Prämien eintauschst. Wirf einfach einen Blick in die Xbox Game Pass-Sektion Deiner Konsole, auf PC oder in die Xbox Game Pass Mobile App.

Hier sind einige Quests, die Du ab sofort absolvieren kannst:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

