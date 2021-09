Cyberpunk 2077: Patch 1.31 erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 27,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es bleibt nicht still in Night City: CD-Projekt Red hat heute für alle Plattformen Patch 1.31 für Cyberpunk 2077 bereitgestellt. Im aktuellen Softwareflicken sind wieder Fehlerkorrekturen im Bereich des Gameplays, der Quests und der Open World enthalten. Auf PlayStation-Konsolen wird außerdem das Speichermanagement der Grafikkarte verbessert. Under anderem werden folgende Fehler gefixt:

Nach einem Regenschauer werden die Straßen nun wieder nass.

Waffen-Perks bezüglich der Nachladegeschwindigkeit wurden korrigiert.

Diverse Questbugs wurden behoben.

Die Sprunghöhe des Power-Sprungs wurde optimiert.

Wie schnell Gegner V im Stealthmodus entdecken, ist nun abhängig vom Schwierigkeitsgrad.

Der Entwicklerblog gewährt einen detaillierten Blick in sämtliche Änderungen und Fehlerkorrekturen.