PM: Splitgate Entwicklungsstudio 1047 Games erhält 100 Millionen Dollar Funding in neuer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Splitgate Entwicklungsstudio 1047 Games erhält 100 Millionen Dollar Funding in neuer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar

– 1047 Games meteoritenhafter Sommer erlebt die dritte Finanzierungsrunde in drei Monaten, mit insgesamt 120 Millionen Dollar während Splitgate in den Mainstream aufsteigt –

Zephyr Cove, NV (Sept. 14, 2021) – 1047 Games hat bekannt gegeben, dass die Firma eine weitere Finanzierungsrunde mit insgesamt 100 Millionen Dollar abgeschlossen hat, bei einer Pre-Money-Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar. Der führende Investor ist Lightspeed Venture Partners an der Seite der New Yorker Global Private Equity und Venture Capital Firma Insight Partners, Anthos Capital und den vorigen Investoren Galaxy Interactive, VGames, Human Capital, Lakestar, DraperDragon, und Draper University. Seit der Open Beta, Anfang dieses Sommers, hat 1047 Games’ Online-Shooter Splitgate einen rasanten Anstieg an Spielerinnen und Spielern auf PC, PlayStation und Xbox erlebt. Das Free-to-Play-Spiel ist innerhalb von weniger als zwei Monaten über 13 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Splitgate nimmt eine einzigartige Position im Unterhaltungsbereich ein und verbindet das rasante Gameplay klassischer Arena-Shooter mit der einzigartigen Mechanik von Portalen, wodurch Spielerinnen und Spieler auf eine Weise gegeneinander antreten können, die nur Splitgate bietet.

“Im Bereich des Gamings fokussiert sich Lightspeed auf Gründerinnen und Gründer mit einer mutigen Vision für Innovationen und der Überzeugung die nächste Generationsplattform zu schaffen.” Sagte Amy Wu, Partnerin bei Lightspeed Venture Partners. “Wir haben das bei Ian und Nick gefunden. Sie haben so viel mit minimalem Funding erreicht und wir sind gespannt zu sehen, was sie mit mehr Feuerkraft schaffen können. Wir sind stolz ihnen beizustehen während sie ihre Marke auf das nächste Level bringen.”

Das Funding ermöglicht es 1047 Games ihre komplette Vision für Splitgate als Top-Tier, AAA kompetitiven Shooter zu verwirklichen und zu beginnen, die größere Vision des Studios umzusetzen – sich als führende kreative Kraft mit herausstechenden und neuartigen IPs in der Gaming-Welt zu etablieren. Die langfristige Vision des Teams ist es, eine Ära “neuer” klassischer Spiele einzuführen und durch transformative neue Ansätze in bekannten, global erfolgreichen Gaming-Genres, in denen die Innovation momentan stillsteht, voranzugehen.

Das Funding befähigt das kleine Studio zudem die besten Talente in der Industrie zu rekrutieren, denn es werden gerade aktiv neue Leute eingestellt und das Studio vergrößert.

“Auf unseren Kernerfolg mit Splitgate aufzubauen ist unser Hauptfokus für die unmittelbare Zukunft – Wir vergrößern rapide alle Bereiche unseres Studios,” sagte CEO und 1047 Games Mitbegründer Ian Proulx. “Wir sind weit davon entfernt, damit fertig zu sein, was wir als die komplette Splitgate -Erfahrung für unsere lokalen Fans ansehen. Das Funding unserer Partner, zusammen mit dem Glauben an und der Unterstützung für unsere Vision, ermöglicht es uns uns gleichzeitig auf unsere kurzfristigen Wachstumsbedürfnisse und, noch wichtiger, unsere langfristige Vision für 1047 Games als Treiber vollständig neuer Gaming-Erfahrungen für unsere Fans, zu fokussieren.”

“Insight ist stolz mit dem eindrucksvollen Team von 1047 Games an Bord zu sein.” Sagte Jeff Horing, Mitbegründer und Managing Director bei Insight Partners. “Die Leidenschaft des Teams und der kreative Antrieb zu einem globalen Hersteller digitaler Unterhaltung zu werden ist beeindruckend und wir sind begeistert, sie als unsere Partner zu haben.”

Splitgate ist momentan in einer offenen Beta und ist von der internationalen Presse als eines der heißen Spiele des Sommers 2021 gefeiert worden. Der schnelle Anstieg an Spielerinnen und Spielern und beispiellose Funding-Runden in nur drei Monaten haben um Splitgate und 1047 Games einen Aufmerksamkeitswirbelsturm, mit Auftritten auf der E3 und gamescom, entfesselt

Weitere Informationen findet man unter 1047games.com und auf Twitter .

Über Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners ist eine Multi-Stage-Venture-Capital-Firma mit Fokus auf die Beschleunigung disruptiver Innovationen und Trends im Unternehmens-, Verbrauchs- und Gesundheitssektor. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Lightspeed Team hunderte Entrepreneure unterstützt und beim Aufbau von über 400+ Unternehmen weltweit geholfen. Darunter Snap, Affirm, Epic Games, MuleSoft, Guardant Health, und The Honest Company. Lightspeed und ihre Partnerinnen und Partner verwalten momentan 10,5 Milliarden Dollar über die globale Lightspeed Plattform. Sie verfügen über Investment Profis und Beraterinnen und Berater in Silicon Valley, Israel, Indien, China, Südostasien und Europa www.lsvp.com

Über Insight Partners

Insight Partners ist eine weltweit führende Venture Capital und Private Equity Firma, die in schnell wachsende Technologie und Software ScaleUp Unternehmen, die transformative Veränderungen in ihrer Industrie vorantreiben, investiert. 1995 gegründet hat Insight Partners in über 400 Unternehmen Weltweit investiert und hat durch eine Reihe an Funds Kapitalverpflichtungen von 30 Milliarden Dollar geschaffen. Insights Mission ist es Führungskräfte mit Visionen zu finden, zu funden, erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen praktische Hands-On-Software-Expertise zu zu bieten um langfristigen Erfolg zu gewähren. Über ihr Personal und Portfolio ermutigt Insight eine Kultur des Glaubens daran, dass ScaleUp Unternehmen und Wachstum Gelegenheiten für alle schaffen. Für weitere Informationen und alle Investments besucht man insightpartners.com und folgt @insightpartners auf Twitter.

Über Anthos Capital

Anthos Capital is ein Investment Partner herausragender Entrepreneure, die disruptive, schnellwachsende Unternehmen gründen. Anthos bietet Unternehmen Hilfe, Führung und Unterstützung um ihre Entwickung und Wirkung zu beschleunigen. 2007 gegründet investiert Anthos in den Technologie-, Gaming-, Verbrauchs-, Gesundheits- und Finanzsektor.

Über Galaxy Interactive

Galaxy Interactive ist ein branchenfokussierter VC-Fonds, der sich auf Investitionen in das interaktive Unterhaltungsökosystem spezialisiert hat. Als einer der aktivsten Gaming-VCs der letzten Jahre hat der Fonds über 60 Projekte im Portfolio – zu Themen wie interaktive Inhalte, Social und Infrastruktur. Mehr Infos gibt es unter https://galaxyinteractive.io .

Über VGames

VGames ist ein $60M Games-Fonds mit Sitz in Tel Aviv, der weltweit in Spieleunternehmen investiert. Der Fonds investiert in frühe und mittelgroße Spielefirmen und unterstützt talentierte Gründerinnen und Gründer beim Aufbau der nächsten Generation von Einhorn-Spielefirmen. Mehr Infos unter https://www.vgames.vc/ .

Über Human Capital

Human Capital ist eine Investmentfirma, die in Ingenieurteams für Startups investiert und diese aufbaut. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 500 Millionen Dollar hat Human Capital in 10 sogenannte Einhörner investiert, bevor diese zu Einhörner wurden (darunter Brex, Livongo und Snowflake) und Ingenieure als frühe Mitarbeiter bei 16 Einhörnern eingestellt (darunter Anduril, Robinhood und Grammarly).

Über Lakestar

Lakestar ist eine der führenden europäischen Risikokapitalgesellschaften, die in Technologieunternehmen investiert, die von außergewöhnlichen Unternehmern geführt werden. Zu den frühen Investitionen des Teams gehören Skype, Spotify, Facebook und Airbnb. Lakestar verwaltet heute über eine Milliarde Euro in drei Frühphasenfonds und einem Wachstumsfonds und hat sein Portfolio erweitert und ausgebaut, um Investitionen in Unternehmen wie Opendoor, Oscar, Glovo, Sennder, Eigen und Revolut zu halten. Lakestar hat Niederlassungen in Berlin, Zürich und London. Mehr unter www.lakestar.com .

Über DraperDragon

DraperDragon ist ein Early-Stage-Venture-Fund. Seit 2006 haben wir mit Technologieunternehmen zusammengearbeitet um ihre Produkte aufzubauen und Marktanteile in Nordamerika und Asien auszubauen. Wir haben unseren Sitz im Silicon Valley und unterhalten Management- und Beratungs-Offices in Shanghai und Hong Kong. Mehr findet man unter http://draperdragon.com/ .

Über Draper University Ventures

Draper University Ventures investiert in Alumni der Draper University, einer der führenden Silicon Valley Pre-Acceleratoren unter der Führung von Tim Draper. Mit Alumni in über 100 Ländern ist die Draper University auf einer Mission Menschen zu inspirieren und Ideen zu beschleunigen indem der Unternehmungsgeist befeuert wird. Die Universität bringt Gründerinnen und Gründer, betreiberinnen und Betreiber und Venture-Kapital unter einen Schirm.