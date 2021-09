Darkest Dungeon 2: Early-Access-Start am 26. Oktober im Epic-Store

PC

Über den spieleigenen Twitter-Account gaben die Red Hook Studios jetzt den 26. Oktober als Early-Access-Start für den 2019 angekündigten zweiten Teil des düsteren Dungeon Crawlers bekannt. Darkest Dungeon 2 eird zunächst nur im Epic Games Store erhältlich sein, ein Preis ist noch nicht bekannt. Das fertige Spiel wird aber auch auf Steam und anderen PC-Stores verfügbar.

Der Erzähler wird erneut die Stimme von Mark June erhalten. Das Spiel soll bei Start in die öffentliche Testphase rund 60 Prozent der finalen Inhalte enthalten, ähnlich dem Vorgänger. Anders als Teil eins wird Darkest Dungeon 2 nicht nur in der direkten Umgebung des Dorfes spielen, so dass ihr mehr der Welt erkunden könnt.