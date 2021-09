Total War - Warhammer 3: Release auf Anfang 2022 verschoben

PC Linux MacOS

Wer von euch sich darauf gefreut hat, an Weihnachten im Kreis der Liebsten Total War - Warhammer 3 zu spielen, wird jetzt enttäuscht sein: Der Entwickler Creative Assembly gab heute in einem Tweet bekannt, dass die Veröffentlichung des letzten Teils der Warhammer-Trilogie in das erste Quartal 2022 verschoben wird. Begründet wird dies damit, dass sie mit der gewonnenen Zeit ein besseres Spiel machen könnten.

Als kleines Trostpflaster wird am Dienstag die Fraktion der Grand Cathay vorgestellt. Außerdem steht euch auch Jörg Langers Preview+ zur Verfügung, in der er euch seine Einschätzung zu den neu eingeführten Survival Battles erläutert, die die Kampagne im Osten der Fantasywelt von Warhammer sowie der Reiche des Chaos ergänzen. Wie sich Jörg Langer als hochgewachsener Elfenkönig Langorion in Total War - Warhammer 2 geschlagen hat, könnt ihr euch in dem ausführlichen Lets Play des letzten Jahres anschauen.