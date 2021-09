Global Brothers – die Abrechnung: 85 Folgen, 225 Spieltage, 1512 Kills

Letsplay-Zusammenfassung

Teaser Mit aktualisierten Tabellen, Statistik und inhaltlicher Zusammenfassung würdigen wir nach Ende des Battle-Brothers-Letsplay die Taten der Global Brothers in zwei Seasons – und danken allen Spendern!

Rückschau auf Season 2

Die Lebenden & die Toten & die Geopferten von Season 2 Aktive Brüder Getötete Brüder Tage* Kills Tage* Kills Kultist Nivek242 126 118 Kultist Elton1977 88 58 Kultist Bluemax 126 101 Kultist Rouli 73 39 Kultist Micha 126 59 Kultist Stormlord 80 34 Kultisin Chiang 107 56 Kultist Carligg 26 13 Kultist Suparai 126 50 Kultist Mathias 18 9 Kultist Atlan 92 48 Kultist Labrador 32 6 Kultist MicBass 83 47 StefanH II. 17 2 Wuslon 96 40 Kultist Nestor 12 2 Ryudrake 113 24 Olphas 5 2 Kultist Janosch 62 24 Sir BigHorn 7 1 Kultist Rowert 126 19 StefanH I. 21 0 Kultist Nienlic II. 56 15 Falkenfreund 2 0 Kultist Borknorg 14 8 Hannes H. II. 1 0 Retrosven 27 7 Bloss So 1 0 Kultist StefanH III. 21 5 Kultist Zerberus 10 0 Fahnenflüchtige** Nienlic I. 42 25 Rene 20+ 5+ Necromanus 36 4 TheRaffer 22 ?? Zockervater 4 0 Hyperbolic 1 0 Brüder in Rente Geopferte Brüder Tage* Kills Tage* Kills Feldarzt 31 12 Hannes H. I. 19 5 Starsheriff Opferlamm 30 0 * Tage überlebt Breaking Bad 14 0 ** Kills unvollständig Opfer Askari 3 0

Eine Kerze (Fanatic): MicBass, StefanH III., Micha, Rowert und Nienlic II.

und Zwei Kerzen (Zealot): Suparai, Ciang

Drei Kerzen (Acolyte): Bluemax

Vier Kerzen (Disciple): Nivek – der außerdem Sergeant war und mit 118 Kills obige Statistik anführt.

Rückschau auf Season 1

Global Brothers: Die Überlebenden & Toten von Season 1 Brüder in Rente Getötete Brüder Kills Tage Kills Tag Danywilde 39 99 Kriesing 58 99 Chorazeck 36 45 Claus 31 99 Olphas 33 72 Rouli 30 99 Bluemax 31 99 StefanH 30 99 Rhino 31 99 Sermon 22 81 Zockervater 25 99 Wuslon 21 68 Zerberus 14 52 RyuDrake 18 88 Nienlic 12 37 Rowert 15 71 Warqon 15 71 Paschiang 15 65 Labrador Nelson 11 76 Gedracon 11 52 Legendkiller 11 21 LeCello 10 49 MathiasAC 9 33 TheLastToKnow 8 49 Dorunt I 7 25 Borknorg 4 53 Nivek II 4 24 Ciang 3 24 Elton1977 3 17 Nivek I 3 8 RoT 3 8 Slaytanic 3 3 DavidPM II 2 18 Jguillemont 2 2 McNapp64 1 25 Muffinmann 1 14 Messenger 1 8 Micha 1 8 Toreyam 1 6 Necromanus II 0 11 Zombie II 0 8 Tahrim 0 7 Dorunt II 0 5 David PM I 0 4 IDontKnowJack 0 3 MenschNestor 0 2 Necromanus I 0 1 TSH Ligthning 0 1

Info: Auf der Global Brothers-Kompanieseite findet ihr alle in die Kompanie aufgenommenen Brüder (und Schwestern...) mit einem eigenen kurzen Text gewürdigt.Season 2: Links zum Crowdfunding Start (Folge 46) und Finale (Folge 85) Season 1: Links zum Crowdfunding Start (Folge 1) und Finale (Folge 45) Nachist das Battle Brothers Letsplay vorbei und Capitano Jörg Langer darf sich im Ruhestand sonnen (aber nicht für lange, ein anderes Letsplay wird kommen!). Während in Season 1 insgesamt(unter der Leitung von Sergeant Kriesing) stolzeerzielten, kamen in Season 2 insgesamtauf sage und schreibe(vermutlich mehr, da wir zum fahnenflüchtigen Rene nur frühe Daten, nach 20 Tagen, haben). Macht zusammen mindestensgetötete Feinde!Mit Folge 46 begann die zweite Season, die zwar nominell "nur" 40 Folgen statt 45 (Season 1) dauerte, in der letzten Staffel jedoch als Live-Folgen auf Twitch stattfand, wodurch die letzten 13 Folgen etwa 18 Stunden dauerten, was rein zeitlich gesehen sogar mehr Spielzeit war. Dementsprechend erreichte die zweite Kompanie auch Tag 126 statt nur Tag 99 in Season 1. Der Seedwert für die Map hieß dieses Mal "BrothersGl", die restlichen Einstellungen waren wie beim ersten Mal (Beginner Wirtschaft, hohe Starting Funds, Veteran-Kämpfe und Ironman/Permadeath). Allerdings wurde dieses Mal als Startszenario der Davkul-Kult gewählt – was mehrere Spielmechaniken mit sich brachte:Von den Startbrüdern abgesehen und solchen, die nachträglich mit Hintergrund "Kultist" in die Kompanie aufgenommen werden, sind alle sonstigen Anwerbungen normale Leute. In unregelmäßigen Abständen kann von diesen ein Einzelner am Lagerfeuer in den Kult aufgenommen werden. In noch unregelmäßigeren Abständen kommt es aber auch zu Opferungen: Dann trifft der Capitano die Wahl zwischen zwei Nicht-Kultisten (die wiederum aus den vier unterstufigsten Normalos erwürfelt werden) – einer muss sterben. Alle Nicht-Kultisten in der Kompanie sind danach "wütend" und verlassen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kompanie, wenn sie nicht schnellstens per Alkohol oder andere Effekte besänftigt werden. Auf diese Weise verloren wir etliche Brüder, die rechts vermerkten "Fahnenflüchtigen" sind unvollständig.Doch obwohl dieser Mechanismus uns viel Verdruss bereitete, freuten wir uns im Laufe der Zeit über immer mehr Kultisten-Brüder – etwa ein Drittel der rechts als "Kultist" Bezeichneten sind Konvertierte. Der immer größer werdende Anteil von Kultisten im Team brachte viele Vorteile mit: Kultisten nehmen nur den halben Sold, außerdem werden sie immer kampfkräftiger mit jeder Kultisten-Kerze, die sie erringen (Chance 50% bei jeder Opferung).Die ranghöheren lebenden Kultisten waren am Ende:An Tag 126 erzielte die Kompanie, die nach langer Vorbereitung aufseiten der Nördlichen Adelshäuser in den Heiligen Krieg eingetreten war, einen großen Sieg gegen eine verteidigende Südländer-Streitmacht und eroberte eine der drei Heiligen Stätten, den Fallen Star. Ob dieser aber gehalten wurde, ob der Krieg gewonnen werden konnte und was weiter mit der Kompanie geschah ... darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Wenn ihr es selbst erspielen wollt: Den Spielstand nach Ende von Folge 85 findet ihr hier Die Gemeinschaft aller Kompaniemitglieder hatte sich bei Season 1 vor Beginn unserer Unternehmung dazu entschieden, dass wir die Welt "Putzbrunn" (Seedwert) als Bauernhaufen (Peasant Milita) unsicher machen wollen, mit "leichter" Wirtschaft, "Veteranen-Schwierigkeit" in Kämpfen sowie "Permadeath". Die Kompanie schwoll auch schnell auf ein gutes Dutzend und wenig später auf die vollen 25 Brüder an – was Wohl und Wehe zugleich war: Wohl, weil wir vielen aufstrebenden jungen Burschen die Gelegenheit geben konnten, in der Schildreihe von abwechslungsreichen Gegnern zerhackt und durchspießt zu werden. Wehe, weil zwei Dutzend hungrige Bauern ihrem schwäbischen Kommandanten sprichwörtlich die Haare vom Kopf futtern.Nach vielen Erfolgen und glanzvollen Siegen, nach zwei schlechten Träumen, aus denen die Kompanie dann unversehrt erwachte, war es dann an Tag 99 so weit: Die Global Brothers fanden ihren Meister in Form eines 21 Soldaten starken Plünderertrupps aus den Südlichen Stadtstaaten. Deren hochgerüsteter Offizier musste gar nicht eingreifen: Während 16 teils gut ausgestattete Frontkämpfer uns blockierten (von denen das etliche mit dem Leben bezahlten), schossen uns seine vier Arkebusen-Schützen Runde um Runde zusammen. Eine ergreifende Szene spielte sich dann im Lager ab: Während Kommandant Jörg, mutig sein Pferd sattelnd und alles übrige Gold mitnehmend, die dem Kampf nur von fern beiwohnenden Verwundeten ehrenvoll entließ, stürzte sich Claus auf die überraschten Gegner und starb einen unnötigen, aber tapferen Tod.Damit endete in Folge 45 und Tag 99 die erste Season. Nebenstehende Tabelle zeigt die Taten unserer Helden und Mitläufer. Die in Rente geschickten Überlebenden sind überwiegend jene, die Tag 99 tapfer überlebten – weil sie den Kampf aus sicherer Entfernung auf Liegestühlen, die vor dem Feldlazarett aufgebaut waren, verfolgten, und vom gütigen Kapitano jeweils auf einem Packesel, dem er dann einen liebevollen Klaps verpasste, in alle Winde geschickt, äh, evakuiert wurden. Wirklich in Rente geschickt wurde Chorazeck, der einfach zu viele permanente Verwundungen davontrug – zwar nicht so viele wie Ciang, aber doch ausreichend viele, um ihn in Rente zu schicken.An dieser Stelle danken wir allen aktiven Kämpfern, aber auch allen anderen, die unsere Unternehmung finanziert haben und damit Season 1 erst möglich machten.Beide Seasons zusammen genommen ergaben das bislang erfolgreichste Letsplay-Crowdfunding von GamersGlobal mit 14.000 Euro Umsatz – und auch das rein stundenmäßig längste (das zweiterfolgreichste,, kam auf 84 Folgen und 12.000 Euro).