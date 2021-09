Life is Strange - True Colors: Tibetische Flagge stört chinesische Spieler

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Life is Strange - True Colors ab 56,95 € bei Amazon.de kaufen.

Der neueste Teil der Life is Strange-Reihe ist am 9. September erschienen und sorgt derzeit insbesondere bei chinesischen Spielern für Gesprächsstoff. Wenn man sich die negativen aus China stammenden Bewertungen des Spiels bei Steam ansieht, wird deutlich, dass dies nicht etwa an der Geschichte oder am Gameplay liegt. Denn einer der Orte, die ihr als Alex Chen in Life is Strange - True Colors (im Test) besuchen könnt, ist der Laden "Treasures of Tibet", der vor seinem Eingang eine tibetische Flagge präsentiert. Diese Flagge ist in China verboten, da sie ein Symbol für die tibetische Selbstbestimmung ist. China erkennt diese Unabhängigkeit allerdings nicht an und betrachtet Tibet als Teil des eigenen Landes.

Viele Bewertungen wurden nach nur wenigen Minuten Spielzeit abgegeben, dazu haben manche chinesische Spieler das Spiel nur erworben, um aufgrund ihrer politischen Überzeugung das Spiel negativ bewerten zu können. Dank der Rückgabe-Richtlinien von Steam können sie es daraufhin sogar wieder zurückgeben und bekommen den vollen Kaufpreis erstattet. Dieses sogenannte "Review-Bombing" konnte die Gesamtbewertung "sehr positiv" bei Steam allerdings noch nicht nach unten drücken, derzeit sind noch 87 Prozent aller knapp 2000 Bewertungen positiv.