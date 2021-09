Montagmorgen-Podcast #412

Teaser GamersGlobal wird wieder ein Jahr älter. Mit größerer Reife kommen auch Veränderungen. In einem feierlichen Twitch-Event werden wir euch die Neuerungen auf der Website präsentieren.

Es ist eine Woche zum Jubilieren: Jörg begrüßt Hagen nach zwei Wochen Urlaub zurück in den heiligen Redaktionshallen und das GamersGlobal-Jubiläum steht an. Zum zwölften Geburtstags gibt es zwar keine wochenlangen Festspiele, aber am Mittwochabend einen Live-Stream auf unserem Twitch-Kanal, bei dem wir euch durch die Neuheiten der überarbeiteten Website führen. Aber das ist natürlich nicht alles, worüber die beiden im neuen MoMoCa reden: Diese Woche warten eine Stunde der Kritiker nebst vielen Tests und die beiden haben auch eine Menge fleißig eingegangener User-Fragen zu beantworten.

Die Timecodes im Überblick: