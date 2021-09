PM: FIFA 22: Erlebe das Spiel der Spiele in bisher unerreichter Intensität – an der PS5 mit DualSense-Controller und 3D-Audio (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist die 93. Minute eines umkämpften Finales der UEFA Champions League. Du fängst den Ball auf Höhe der Mittellinie ab und läufst in Richtung Tor. Die Erschöpfung macht dir zu schaffen, doch der Jubel der Menge treibt dich voran. Du ziehst von der Strafraumgrenze ab und spürst das Hochgefühl, als der Ball im Netz einschlägt. Jubel erklingt, der Pokal gehört deinem Team. In FIFA 22 wirst du mit dem DualSense-Controller nicht nur den Rhythmus des Spiels in deinen Händen spüren, sondern dank 3D-Audio auch in die Geräuschkulisse des Stadions eintauchen.

Vom DualSense-Controller über 3D-Audio bis hin zu unserer brandneuen HyperMotion-Gameplay-Technologie der nächsten Generation– hier erfährst du, wie wir die Hardware der PlayStation5 einsetzen, um mit FIFA 22 ein echtes „Powered by Football“-Erlebnis zu erschaffen.

In FIFA 21 ließen wir dich am DualSense-Controller durch adaptive Trigger die Auswirkungen von Ausdauer spüren, während haptisches Feedback die Wucht eines harten Tacklings oder eines Lattentreffers vermittelte.

Dieses Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter und simulieren mit dem haptischen Feedback sogar das Gefühl des im Netz einschlagenden Balls. Hier spürst du, wie die Kraft des Schusses am Netz zerrt, und erlebst jeden Treffer in FIFA 22 noch mitreißender und intensiver. Wenn du also den Ball von außerhalb des Strafraums in den Winkel versenkst und mit deinem Pro Clubs-Team den Titel holst, wirst du in deinen Händen fühlen, wie die Massen auf den Tribünen in Jubel ausbrechen und auf dem Platz die Party beginnt.

Neben dem aus FIFA 21 bekannten haptischen Feedback für Zweikämpfe, Rempler, Paraden und Schüsse lässt dich der DualSense-Controller in diesem Jahr auch einzigartige Vibrationen beim Flanken, Grätschen und Abschirmen spüren. Über die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers, deren Widerstand sich mit fortschreitender Spieldauer erhöht und das Sprinten immer schwerer macht, wird dir FIFA 22 die Ausdauer deiner Spieler noch eindrücklicher vermitteln.

Haptisches Feedback und adaptive Trigger deines DualSense-Controllers lassen dich in FIFA 22 das Spiel so hautnah miterleben, als würdest du selbst auf dem Platz stehen.

FIFA 22 nutzt erstmals die 3D-Audio-Technologie der PlayStation5, die dich noch tiefer ins Spiel eintauchen lässt und die Stadionatmosphäre zu dir nach Hause holt. Mit 3D-Audio hörst du die Rufe deiner Teamkollegen im Soundmix oder bist den Fans auch akustisch ganz nah, wenn die Kamera bei einem Perspektivwechsel die Ränge entlangfährt. In bestimmten Ligen hörst du von den Tribünen sogar die allseits bekannten Trommelrhythmen, die ohrenbetäubenden Tröten sowie die schrillen Pfeifen der Fans. Ganz wie bei echten Fußballspielen in den größten Arenen!

FIFA 22 wird das volle Potenzial der PlayStation 5 ausschöpfen und durch die neue HyperMotion-Gameplay-Technologie in sämtlichen Modi ein noch realistischeres Spielerlebnis bieten. Im Gegensatz zum herkömmlichen optischen MoCap, welches eine kleine Anzahl an Teilnehmern in einer vorgefertigten Umgebung festhält, können wir mit HyperMotion Advanced 11v11 Match Capture alle 22 Spieler in adrenalingeladenen Spielsituationen erfassen. Den Input von HyperMotion haben wir direkt genutzt und mit Machine Learning kombiniert, um 4.000 neue Animationen für FIFA 22 zu entwickeln. Das Ergebnis ist die authentischste, flüssigste und realistischste Fußballerfahrung überhaupt.

In FIFA 22 siehst du Spieler, die mit der Intensität echter Athleten auf den Ball zustürmen, spürst hautnah jeden Zweikampf um den nächsten Kopfball, erlebst die taktische Intelligenz von Teams, die als eine Einheit arbeiten– und noch vieles mehr. Wir können es kaum erwarten, dass auch du erlebst, wie HyperMotion jede deiner Partien revolutioniert!

Zum Glück hat das Warten bald ein Ende: nur noch ein paar Wochen bis zum Launch von FIFA 22. Bestelle FIFA 22 Ultimate Edition noch vor dem 1.Oktober und erhalte ein untauschbares FIFA Ultimate Team Ones-to-Watch-Spieler-Item, das die größten Transfers wie den Wechsel von David Alaba zu Real Madrid zelebriert. Obendrein bekommst du bis zu vier Tage Vorabzugang, 4.600 FIFA Points, einen Beide-Versionen-Anspruch für PlayStation 4 und PlayStation 5 und noch viel mehr!

Dank HyperMotion-Technologie, 3D-Audio und haptischem Feedback der PlayStation 5 sieht das Spiel nicht nur noch realistischer aus, sondern fühlt sich auch so an. Genau das macht FIFA 22 zu unserer bisher authentischsten Fußballerfahrung. Am 1.Oktober startet die neue Saison mit FIFA 22– Powered by Football. Wir sehen uns.