Apple vs. Epic Games: Apple muss andere In-App-Bezahlmethoden zulassen

Bereits seit dem vergangenen Jahr tobt ein Rechtsstreit zwischen dem Tech-Giganten Apple und Videospielentwickler Epic Games. Stein des Anstoßes war seinerzeit ein Update der Mobilversion des Spieles Fortnite, welches eine eigene Bezahlmethode von Epic Games für In-Game-Käufe hinzufügte. Diese externe Bezahlmethode umschiffte die Provisionsgebühren von etwa 30%, die sonst bei jedem Kauf im App Store an Betreiber Apple gehen. Dieser entfernte daraufhin das Spiel aus dem Store, Entwickler Epic reichte in der Folge Kartellklage ein. Den Verlauf der Geschehnisse könnt ihr in dieser News noch einmal nachvollziehen.

Nun wurde im laufenden Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games ein Urteil gefällt: Apple muss Anbietern von Apps zukünftig erlauben, innerhalb der Apps auf andere Bezahlmethoden zu verweisen oder diese zu verwenden, auch wenn diese Apples Provision umgehen. Der iPhone-Hersteller muss dies bis zum 9. Dezember umsetzen. Das ist ein Erfolg für Epic Games, in nahezu allen anderen Punkten bekam jedoch Apple recht: Der Monopolvorwurf wurde abgewiesen, der App Store wird weiterhin die einzige Anlaufstelle bleiben, um sich Apps auf das iOS-Endgerät zu laden. Ebenso wurde entschieden, dass Epic mit dem Hinzufügen des Bezahlsystems im Jahr 2020 Vertragsbruch begangen hat und nun etwa 3,7 Millionen Dollar Schadenersatz an Apple zahlen muss. Dies entspricht 30% der Umsätze, die Epic zwischen August und Oktober 2020 mit Fortnite auf iOS generiert hat.

Insofern verbuchte Apple das Gerichtsurteil als Erfolg, während sich Epic Games CEO Tim Sweeney auf Twitter unzufrieden zeigte. Seiner Äußerung zufolge könnte Epic Games eine Berufung in Erwägung ziehen. Das Urteil bezieht sich nur auf Unternehmen in den Vereinigten Staaten, jedoch laufen ähnliche Verfahren gegen Apple und auch Mitbewerber Google auch andernorts: So wurde in Südkorea bereits ein ähnliches Urteil gefällt, auch die EU-Kommission hat im vergangenen Jahr nach einer Beschwerde des Musikstreaming-Riesen Spotify ein Verfahren gegen Apple eingeleitet.

Interessant werden die Auswirkungen der bisherigen Urteile sein: Bekanntermaßen werden große Teile der im App Store erhältlichen Programme kostenlos angeboten. Umsätze werden dann häufig über In-App-Käufe generiert. Werden diese zukünftig an Apple vorbeigeführt, könnte dies einen großen Einfluss auf die bisherige Funktionsweise des Systems haben.