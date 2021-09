PM: UBISOFT STELLT POST-LAUNCH ROADMAP VON FAR CRY® 6 VOR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 10. September 2021 – Ubisoft® stellte heute die Post-Launch Pläne von Far Cry®6 vor. Zusätzlich zum Season Pass, der drei DLC-Episoden beinhaltet, in denen in die verrückten Psychen der legendärsten Far Cry-Bösewichte geschaut wird, enthüllte Far Cry 6 eine umfangreiche Inhalte-Übersicht. Nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 am 7. Oktober 2021 wird es regelmäßig neue Inhalte zum Spiel geben.

Mit dem Season Pass kann die Kontrolle über die berüchtigtsten Schurken der Far Cry-Serie übernommen werden: Vaas Montenegro, Pagan Min and Joseph Seed – alle auch von der ursprünglichen Besetzung dargestellt. Im Laufe der drei DLC-Veröffentlichungen können die unterschiedlichen Bösewichte verkörpert werden und Spieler:innen erleben den Kampf gegen die Schrecken der jeweiligen Psyche hautnah mit. Dies geschieht durch das brandneue Die and Retry-Erlebnis, welches durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen. Jedes DLC vereint intensive Action mit spannender Story und bietet somit eine einzigartige Gelegenheit die Vergangenheit, persönliche Dämonen und Motivationen jedes Bösewichts zu verstehen.

Der Far Cry 6-Season Pass ist in der Far Cry 6 Gold-, Ultimate- und Collector’sEdition enthalten, wird aber auch einzeln erhältlich sein. Die Collector’s Edition kann exklusiv im Ubisoft Store vorbestellt werden.

Der Season Pass beinhaltet:

Außerdem wird der Kampf um ein freies Yara nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 durch regelmäßige, kostenlose Inhalte erweitert. Folgende Inhalte, die alleine oder zu zweit im Koop gespielt werden können, sind geplant:

Das Entwicklerteam möchte Far Cry 6 auch in Zukunft mit neuen Inhalten erweitern und verbessern, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

Far Cry 6ist ein Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Das Spiel erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation®5, Xbox One, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft*.