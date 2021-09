PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis 17. September (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Flaskoman

Flaskoman ist ein Puzzle-Plattformer in einem geheimnisvollen Steampunk-Laboratorium. Nutze Deine Fähigkeiten, mysteriöse Flüssigkeiten und die versteckten Mechanismen des Labors, um den Test-Anordnungen zu entkommen und Deine Freiheit zu erlangen.

Harvest Moon: One World

Die Erntegöttin ist verschwunden und es liegt an Dir, sie zurückzubringen. Diese Aufgabe führt Dich auf eine Reise rund um den Globus. In den verschiedenen Biomen bestellst Du das Land, pflanzt Feldfrüchte an und triffst auf allerhand Farmtiere wie Kühe, Schafe, Kamele und sogar Rentiere!

Arkan: The Dog Adventurer (Xbox Series X|S)

Optimiert für Xbox Series X|S – In dieser einzigartig explosiven Mischung aus Plattformer und Arkanoid zerstörst Du die Hindernisse auf Deinem Weg mit einem magischen Ball. Zerschlage die Steine, schieße Deine Gegner ab und schleudere den zurückspringenden Ball mit agilen Hüpfern zurück auf Dein Ziel.

Catlateral Damage: Remeowstered

Optimiert für Xbox Series X|S – Catlateral Damage: Remeowstered ist der erste zerstörerische Katzen-Simulator, in dem Du Dich als Hauskatze austobst und all die lustigen Dinge tust, die Haustier-Besitzer*innen so auf die Palme bringen. Zerbrich Vasen, wirf Dekorationen aus dem Regal und reiße die Vorhänge in Fetzen – die Entscheidung liegt ganz bei Dir.

Dustwind – The Last Resort

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du wanderst als namenlose Heldin durch die Postapokalypse und kämpfst um Dein Überleben im verwüsteten Ödland! In Dustwind – The Last Resort erlebst Du die emotional fesselnde Singleplayer-Geschichte zum taktischen Echtzeit-Actionspiel Dustwind. Sammle Waffen, entwickle Deinen Charakter, verteidige Dich gegen Plünderer und werde zur Leitfigur des Ödlands!

Merek's Market

Merek’s Market ist ein chaotisches Crafting-Spiel, in dem Du ein mittelalterliches Geschäft betreibst. Übernimm den Laden und feilsche, tausche oder bastle Dich durch eine witzige Solo-Kampagne – oder schließe Dich mit Freund*innen zusammen, um die ganze Stadt zu versorgen.

Mr. Pumpkin 2: Kowloon Walled City

Xbox One X Enhanced – Mr. Pumpkin 2: Kowloon Walled City ist die lang erwartete Fortsetzung der beliebten Mr. Pumpkin-Reihe. Der altbekannte aber ansonsten ziemlich gewöhnliche Mann mit Kürbiskopf erkundet die Kowloon Walled City von Hongkong und erlebt dabei jede Menge kuriose Geschichten. Die Handlung ist dabei eine liebevolle Hommage an das goldene Zeitalter des Hongkonger Kinos der 70er Jahre.

Omen of Sorrow

Monster des klassischen Horrors, der Literatur und der Mythologie kämpfen im Fighting-Titel Omen of Sorrow um die Vorherrschaft über die Menschheit. Inspiriert von zahlreichen Arcade-Klassikern, aber mit eigenen Innovationen und erwachsener Ästhetik erwartet Dich ein Action-geladenes und stylisches Kampfspiel.

Titan Chaser

Titan Chaser ist ein surreales Fahrerlebnis, bei dem Deine Aufgabe darin besteht, riesige Kreaturen auszukundschaften und sie mit Hilfe des Lichts zu vertreiben, ohne zu kämpfen oder zu töten. Es ist eine meditative Erfahrung, bei der Du Dich nicht um Kraftstoff, die Wartung Deines Autos, Deine Gesundheit oder Schäden kümmern musst. Finde einfach heraus, wo Dein Ziel liegt und mit welchen Werkzeugen Du die Giganten vertreiben kannst. Oder vergiss einfach Deine Arbeit und fahre durch neblige Landschaften, um Dich nach einem anstrengenden Tag ein wenig zu erholen.

SkateBird

Du bist ein einsamer, kleiner Vogel und Dein Mensch hat sein Board für immer an den Nagel gehängt. Sein neuer Job nervt ihn gewaltig, doch Du planst, ihm mit Deinen eigenen Skate-Tricks wieder aufzumuntern. Grinde auf biegsamen Strohhalmen, mache Kickflips über Tacker und ziehe die coolsten Spuren durch Parks aus Karton und Klebeband. Mit der Zeit werden Dich auch andere Skatebirds besuchen und Deine Welt wird immer größer, während sich Dein Besitzer erholt.

The Amazing American Circus

Entdecke die Magie aber auch den Organisationsaufwand des historischen amerikanischen Zirkus. Du engagierst verschiedenste Künstler*innen und reist durch die USA der goldenen 20er Jahre. Während Deinen Reisen triffst Du auf berühmte Persönlichkeiten, erfüllst abwechslungsreiche Quests und steigst zum größten Showman aller Zeiten auf!

Apsulov: End of Gods

Optimiert für Xbox Series X|S – Du erwachst in einer Einrichtung, die zur Erforschung der Welten von Yggdrasil gebaut wurde. Überlebe die lauernden Gefahren auf Deiner Reise durch eine Welt voller Technologie und mythologischer Artefakte, in der das Chaos über das Reich der Menschen herrscht. In diesem Chaos findest Du schließlich Deine Bestimmung und Dein Schicksal.

Aragami 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du bist einer der letzten Elite-Krieger der Aragami Familie – einem traditionsreichen Clan, der unter einem übernatürlichen Fluch leidet. Doch die übernatürlichen Schatten, die Körper und Geist verschlingen, geben Dir auch mystische Kräfte. Mit Deinen Fähigkeiten erfüllst Du Aufträge, schützt Dein Dorf und befreist gefangene Familienmitglieder.

Dojoran

Optimiert für Xbox Series X|S – Das Leben ist nicht mehr so leicht und unkompliziert, wie es Dir als kleine Kaulquappe vorkam. Um in einer Welt voller Gefahren zu überleben, durchläufst Du die schwierige Ninja-Ausbildung der Frösche und erlernst die geheimen Techniken Deiner Ahnen. Jeder Tod ist eine Lektion, Deine Reflexe zu verbessern und Deinen Charakter präziser zu steuern.

Earth Marines

In diesem actiongeladenen Shooter stellst Du Dich Horden von Zombies und rasanten Schusswechseln. Du bist Teil einer besonderen Task Force, die sich der Beseitigung der untoten Plage verschrieben hat. Dein Hauptziel ist es, Zombiehorden zu töten, infizierte Gebiete zu säubern und die Quellen tödlicher Viren zu zerstören.

Fin and the Ancient Mystery

Schlüpfe in die Rolle des großohrigen Wüstenfuchses Fin und begib Dich auf eine abenteuerliche Reise, um die Geheimnisse Deines Clans zu lüften und versteckte Kristallartefakte zu finden. Im Laufe der unvorhersehbaren Geschichte triffst Du auf neue Freund*innen, erlebst Abenteuer, stellst Dich aber auch erschütternden Tragödien und Verrat. In diesem 2D-Abenteuer nutzt Du zum Vorankommen nicht nur Dein Schwert, sondern auch jede Menge Hirnschmalz.

Murder Diaries

Xbox One X Enhanced – In Murder Diaries folgst Du den Erzählungen eines jungen Mannes durch sein Leben und seine Gedanken. Erkunde faszinierende Landschaften und abstrakte Umgebungen, identifiziere die Hinweise und decke ein blutiges Geheimnis auf. Thriller-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Nexomon

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In dieser bunten und weitläufigen Welt gibt es über 300 einzigartige Nexomon zu fangen – exotische, wundersame Wesen, die Du abrichten und trainieren kannst. Meistere die sieben Elementtypen, entdecke immer neue Lebensformen und forme mit hartem Training Dein ultimatives Team.

Tails Of Iron

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem handgezeichneten RPG-Abenteuer schlüpfst Du in die Rolle von Redgi, dem Erben des Rattenthrons. Dein Ziel ist es, Dein zerfallenes Königreich wieder zu altem Glanz zu führen, indem Du den unbarmherzigen Frosch-Klan und ihren grimmigen Anführer Grünwarz vertreibst. Auf Deiner Entdeckungsreise durch die trügerisch bezaubernde Welt triffst Du einige eigentümliche Gefährten, die bereit sind, Dich auf Deinem Abenteuer zu unterstützen – und Du wirst jede Hilfe brauchen, die Du kriegen kannst.