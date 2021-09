PM: Begebt euch heute auf die Reise zur Befreiung mit diesen Tipps für Tales of Arise (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Unser Team ist begeistert, mit der heutigen Veröffentlichung von Tales of Arise das komplette Erlebnis mit euch teilen zu können! Wenn ihr euch fragt, wie man Tales of Arise spielt oder was gut zu wissen wäre, bevor ihr einsteigt, könnte euch dieser Leitfaden hier helfen. Unsere nützlichen Tipps werden euch zeigen, wie ihr in Tales of Arise auf die Beine kommt und im Spiel voranschreitet.

Lasst uns mit den Kampfgrundlagen anfangen. Als JRPG enthält Tales of Arise viele Kämpfe, die ihr überwinden müsst, um eure Missionen zu erfüllen. Es ist daher wichtig, zu wissen, wie man kämpfen kann. Die Grundlagen des Kampfsystems zu meistern, ist der Schlüssel zum Erfolg auf eure Reise in Tales of Arise.

Standardaktionen beinhalten normale Angriffe und Artes, die ihr vielleicht schon aus früheren Spielen der „Tales Of“-Reihe kennt. In Tales of Arise war es unser Ziel diese Combo String nachzustellen und deswegen haben wir Normale Attacken Mechaniken eingebaut. Die Gegner werden nicht direkt in die Knie gehen und der normale Angriff ist dazu da, einen Durchbruch zu erzwingen.

Schwächt eure Gegner zunächst mit normalen Angriffen. Macht dann mit Kampf–Artes und Arkan-Artes weiter und kreiert so einen schönen Fluss an Kombos!

Drückt [R1], um einen normalen Angriff auszuführen.

Um Artes in Tales of Arise einsetzen zu können, habt ihr eine Artes-Leiste. Für ein actionreicheres Kampf-Gameplay ist es nun möglich, Artes kontinuierlich einzusetzen, indem ihr die Artes-Leiste nutzt, die sich während des Kampfes automatisch füllt. Das Balancing zwischen normalen Angriffen und kontinuierlichen Artes macht die Kampfdynamik deutlich aufregender.

Es gibt zwei verschiedene Artes: Kampf-Artes und Arkan-Artes. Beachtet hierbei, dass Arkan-Artes deutlich mächtiger sind als Kampf-Artes, aber auch mehr Ressourcen benötigen. Die Artes-Leiste wird sich beim Angreifen langsamer aufladen.

Je weiter ihr in das Spiel eintauch, desto mehr wird sich eure Artes-Leiste auffüllen und ihr könnt neue Fähigkeiten lernen.

Drückt [Dreieck], [Viereck] oder [Kreuz], um das Arte einzusetzen, das dieser Taste zugewiesen ist.

Die meisten Charaktere können nur ein perfektes Ausweichmanöver durchführen, aber Kisara hat die spezielle Option für einen Block. Es ist immer eine gute Idee, möglichst viel Abstand zu euren Gegnern zu halten, um weniger Schaden zu nehmen.

Drückt den [linken Stick] und [L1], um einem gegnerischen Angriff auszuweichen.

Der Gegenangriff wurde implementiert, um Kombos in Kämpfen spaßiger zu machen. Mit den Aktualisierungen im Kampf-Gameplay ist für einen Gegenangriff kein Blocken mehr nötig. Stattdessen könnt ihr einen Gegenangriff auslösen, indem ihr erfolgreich ausweicht, um so mit euren Charakteren zu kontern.

Jeder Charakter in Tales of Arise hat seinen eigenen Boost-Angriff, der seine individuellen Stärken perfekt widerspiegelt. Bezieht eure Verbündeten in die Kämpfe mit ein und nutzt ihre Boost-Angriffe, indem ihr die entsprechende Richtungstaste drückt.

Boost-Schläge erledigen eure Gegner mit einem Schlag und werden gemeinsam mit anderen Charakteren in Tales of Arise ausgeführt. Sie werden eure Kämpfe spektakulärer gestalten, wenn der Gegner ein niedriges Level hat oder ihr euch in einem Boss-Kampf befindet.

Wenn das Wort „SCHLAG“ erscheint, drückt die angezeigte Taste auf dem Controller, um einen Boost-Schlag auszuführen und den Gegner zu vernichten!

Jetzt habt ihr alle hilfreichen Informationen, um eure Reise in Tales of Arise – das jetzt verfügbar ist – zu beginnen!

Auf PlayStation 5 bietet Tales of Arise mit Next-Gen-HD-Grafik, haptischem Feedback des DualSense Wireless-Controllers, Spielhilfe und schnelleren Ladezeiten dank der SSD von PlayStation 5 ein noch viel intensiveres Erlebnis.