PM: Sichert euch die Wochenendangebote im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Nachdem der September sehr sonnig anfing, soll es am Wochenende vielerorts regnen. Das perfekte Wetter also, um Zuhause auf der Couch ein neues Game zu spielen! Werft ab sofort unbedingt einen Blick in den PlayStation Store, denn wir starten heute mit den Wochenendangeboten!

Koop geht immer, oder? In Tribes of Midgard ist es eure Aufgabe, das eigene Dorf gegen Horden voller Eindringlinge zu verteidigen. Die Angreifer haben es auf den Spross von Yggdrasilabgesehen und das müsst ihr unbedingt verhindern! Das müsst ihr in der Umgebung nach Materialien suchen, euch gut ausrüsten und gegen mächtige Bosse in der prozedural erschaffenen Welt kämpfen.

Tribes of Midgard Digital Deluxe PS4 & PS5

€29,99 -> €23,99 | Angebot endet am 13.09.2021

Ihr habt Lust auf Adrenalin und schicke Karren? In Need for Speed Hot Pursuit Remastered schlüpft ihr erneut in die Rolle eines Outlaws oder Cops und jagt die jeweils anderen – seid ihr schnell genug, um eure Kontrahenten zu überlisten? Das Remastered bringt euch eine verbesserte Grafik, einen plattformübergreifenden Multiplayer und alle Haupt-DLCs.

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered

€39,99 -> €19,99 | Angebot endet am 13.09.2021

Es wird heiß! Euer Weg an die Spitze der Streetracing-Elite ist in Need for Speed Heat lang und steinig, aber es lohnt sich. Könnt ihr das Adrenalin in euren Adern schon spüren? Die Deluxe Edition bringt euch einen K.S Edition-Starterwagen, eine exklusiven PlayStation®4-Folie, vier besondere Outfits und mehr.

Need for Speed™ Heat Deluxe Edition

€79,99 -> €19,99 | Angebot endet am 13.09.2021

Das ist nichts für schwache Nerven: In Mortal Kombat 11 wird nichts beschönigt: Spritzendes Blut, brechende Knochen und eine herausgerissene Wirbelsäule sind nur drei der vielen Dinge, die euch in diesem Prügler erwarten. Freut euch auf eine spannende Story, legendäre Fatalities und das brandneue Charaktervariationssystem im Hauptspiel. Entscheidet ihr euch für die Aftermath-Erweiterung, erlebt ihr die Geschichte von Feuergott Liu Kang, der seine vorhergesehene Zukunft in die Tat umsetzen will. Unser Tipp: Probiert die Friendly-Finisher aus!

Mortal Kombat 11

€49,99 -> €19,99 | Angebot endet am 13.09.2021

Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung

€39,99 -> €19,99 | Angebot endet am 13.09.2021