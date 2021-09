Spieleveteranen-Podcast #233: Sim City 2000

Der Urvater der Städteplanung

PC PS3 PSP MacOS andere

Teaser Heute holen die Spieleveteranen wieder ihren inneren Baumeister hervor. Doch weil Städteplanung ein schweres Feld ist, haben sie tatkräftige Unterstützung engagiert.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg und Heinrich graben mit Sim City 2000 einen Simulations-Brocken aus, der eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf. Wohl aber benötigen die beiden fachkundige Unterstützung und die bekommen sie auch, in Form von Thomas Werner. Der PC Player-Veteran ist in seinem neuen Leben Städteplaner und kennt die Spiele von Will Wright sehr gut.

Doch bevor wir uns von Will Wrights Erstling Bungeling Bay über Sim City zu Sim City 2000 vorarbeiten, kümmern wir uns um die aktuelle Lage der Spielewelt im Allgemeinen und der Spieleveteranen im Besonderen. Wer hat was gespielt, und wer hat endlich sein Gartenhäuschen repariert?

Lust auf die Folge bekommen? Dann werdet Patreon der Spieleveteranen. Ihr erhaltet nicht nur Zugang zur Episode über Sim City 2000, sondern bekommt jeden Monat doppelt so viele Folgen des Podcasts.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:39 Bevor es um Sim City geht, berichtet Jörg von seiner aktibischen Vorbereitung auf das Themenfeld „Städtebau“ – im eigenen Garten.

0:09:54 Gemischte News: Alan Wake wird neu aufgelegt, GOG.com hat sechs Star Trek -Klassiker ausgegraben und die Schöpfer von Little Big Adventure machen ein Reboot des Isometrie-Action-Adventures.

wird neu aufgelegt, GOG.com hat sechs -Klassiker ausgegraben und die Schöpfer von machen ein Reboot des Isometrie-Action-Adventures. 0:16:12 Was haben wir zuletzt gesehen und gespielt? Die Neuverfilmung von Dune , Forza Horizon 4 , Battle Brothers und Airborne Ranger .

, , und . 0:35:38 Die Hörerfrage zum Tage stammt von Thomas Ufer.

39:41 Wir begrüßen Thomas Werner und erfahren Wissenswertes über seinen Heimatort, seinen Werdegang und heutige berufliche Aufgaben.

0:49:16 Das alte Spiel: Sim City 2000

0:49:29 Ihr seid der Planer eurer eigenen Stadt, mit allem was dazugehört. Ihr weist Viertel aus, kümmert euch um Strom- und Wasserversorgung, legt Straßen an und begegnet Katastrophen.

0:58:57 Die kuriose Entwicklungsgeschichte von Sim City fängt mit dem Bungeling Bay an, durch dessen Editor kam Wright auf die Idee. Doch kein Publisher sprang darauf an…

1:04:10 Nicht nur optisch hat Sim City 2000 eine ordentliche Schippe auf den Vorgänger gelegt. Und für Wright war das Spiel gar eine Art Trauma-Bewältigung.

1:21:29 Der historische Pressespiegel.

1:30:34 Abspann