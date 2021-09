PM: Ein Brief von Deck Nine über Life is Strange: True Colors (Square Enix)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe Spielerinnen und Spieler von Life is Strange: True Colors,

vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um unser geliebtes Life is Strange: True Colors zu spielen und auszutesten. Dieses Spiel wurde aus einer Frage heraus geboren, die uns während der Entwicklung von Before the Storm fasziniert hatte - wie können Videospiele als Werkzeug für die Erkundung von Empathie dienen?

Heute packt und betört uns diese Frage wie eh und je. Nach 17 und mehr Monaten globalen Traumas, Isolation und Einsamkeit sind wir voller Demut, eine Story über Beziehung und Hoffnung trotz aller Widrigkeiten abzuliefern. Viele der Kräfte von Alex erlauben ihr, die emotionale Wahrheit der anderen zu spüren. Und wir hoffen, dass die Spieler die Liebe spüren werden, die wir in dieses Spiel gesteckt haben als einen Ausdruck der unglaublichen Dankbarkeit, die wir füreinander und unsere Life is Strange-Community empfinden.

Alex und die Spieler werden auf ihrer Reise durch Haven für das belohnt, was sie investieren. Wir wollen euch dazu ermuntern, jeden Laden und jede Gasse der Main Street zu erkunden, in das Leben jedes einzelnen Charakters einzutauchen, den ihr trefft, und all die Erinnerungen zu Tage zu fördern, die knapp unter der Oberfläche begraben liegen. Alex' Weg ist gewunden und manchmal schmerzhaft, und das noch viel mehr eben wegen ihrer Kraft. Aber sie wird erkennen, dass ihre Empathie - wie ein übernatürliches Prisma - das Licht all der Leben, die sie berührt, zu einem bunten Flickenteppich ihres eigenen Lebens bricht.

Letztlich wird dieser Flickenteppich die Reise jeder einzelnen Spielerin und jedes einzelnen Spielers widerspiegeln. Er wird eine abschließende Aussage darüber sein, wer genau ihre persönliche Alex ist. Und vielleicht wird er auch eine tiefere Selbsterkenntnis liefern. Wir hoffen, ihr werdet so viel Spaß beim Ergründen dieser Frage haben wie wir.

Beste Grüße, Deck Nine Games