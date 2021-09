Little Big Adventure 3: Fortsetzung der Actionadventure-Serie angekündigt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Little Big Adventure 3 ab 3,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Am 8. September wurde über Twitter überraschend eine weitere Fortsetzung von Little Big Adventure (LBA) angekündigt. Im ersten Teil der Reihe seid ihr in der Rolle des Helden Twinsen zu Beginn als Freiheitskämpfer unter dem Diktator Dr. Funfrock zum Tode verurteilt und eingesperrt. Nach eurer Flucht müsst ihr die Entführung eurer Frau Zoé miterleben, und begebt euch auf die Suche nach ihr. Das neu gegründete Indie-Studio 2.21 schreibt dazu in seinem Tweet:

Seit Jahren wartet ihr auf ein neues Little Big Adventure. Euer Warten ist fast vorbei. Dank der liebevollen Unterstützung von Frédérick Raynal und Didier Chanfray haben wir ein neues Studio gegründet, um Twinsen und Zoé zurück auf PC und Konsolen zu bringen.

Die erwähnten Raynal und Chanfray waren in den 1990er Jahren für Adeline Software tätig und unter anderem für die Entwicklung der ersten beiden LBA-Teile verantwortlich. Die Entwicklung hat zwar noch nicht begonnen, 2.21 sammelt aber schon Wünsche von den Fans. Weitere Details sind noch nicht bekannt.