PM: Die Stadt, in der gilt: Play Has No Limits. (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zuerst möchte ich euch allen für die andauernde Unterstützung und Leidenschaft für PlayStation und Videospiele allgemein danken. Ich hoffe, dass ihr bei diesem PlayStation-Showcase sehen konntet, dass wir uns dieser Kunstform ebenfalls komplett verschrieben haben – ihre Kraft, uns zu bewegen, ist einfach einzigartig.

Und wir haben gerade erst angefangen! Immer wieder an Grenzen zu stoßen und unsere Vorstellungen von dem, was möglich ist, neu zu definieren, liegt in der DNA von PlayStation. Heute erwecken wir diese Vision durch einen neuen globalen Markenspot zum Leben.

Wir glauben, dass es stark ist, wenn man sich den Erwartungen stellt und Möglichkeiten mutig präsentiert. Dieser neue Spot nimmt die Zuschauer mit auf eine neu erfundene Reise durch eines der ältesten und am meisten verehrten Spiele der Geschichte. Als Kulisse dient eine fantastische Stadt, in der das Spiel Regeln und Einschränkungen unterliegt – und wir sehen, was passiert, wenn ein Spieler den Konventionen trotzt und triumphiert. Es beweist, dass dem Spiel keine Grenzen gesetzt sind. Play Has No Limits!

Wenn ihr euch den Spot anschaut, haltet unbedingt die Augen offen: Wir zollen einigen unserer Lieblingsspiele Tribut. Könnt ihr sie alle erkennen?