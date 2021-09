PM: Gran Turismo 7 erscheint am 04. März für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

Ich erinnere mich noch genau an den unbändigen Eifer und die Aufregung dieses Tages, als wir das erste Gran Turismo-Spiel der Welt vorstellten – auf der PS1 Konsole!

Mit dieser unglaublichen Aufregung im Herzen freue ich mich, euch heute zu verraten, dass Gran Turismo 7 am 4. März 2022 auf PS5 und PS4 verfügbar sein wird.

Das kulturelle Umfeld rund um Autos hat sich in den letzten 25 Jahren wirklich stark verändert. Diejenigen unter uns, die in der reichen Autokultur der damaligen Zeit geboren wurden, haben das erste Gran Turismo-Spiel geschaffen. Deshalb kann es für die aktuelle Generation von Automobil-Puristen möglicherweise etwas schwierig sein, in der gleichen kulturellen Umgebung wie wir damals zu leben.

Das Ziel von GT7 in der heutigen Kultur ist es, ein Spiel zu entwickeln, das alles vereint, Wir wollen, dass es alles aus den 150 Jahren der Auto- und Rennkultur vermittelt – egal ob ihr schon immer ein riesiger Fan seid oder zum ersten Mal die Welt der Autos für euch entdeckt.

GT7 ist sowohl der Höhepunkt der Serie, der die Erwartungen der GT-Fans im Laufe der Jahre erfüllt, als auch ein Titel, der den Beginn einer schwierigen Mission markiert: Unser Ziel ist es, die gesamte Bandbreite der Autokultur der Vergangenheit in einem einzigen Videospiel für euch zu vereinen.

Der Name „Gran Turismo“ bedeutet auf Italienisch so viel wie „Grand Touring“ und geht auf das 17. Jahrhundert zurück, in dem die Menschen lange Reisen über den europäischen Kontinent unternahmen. Dabei lernten sie viel und wuchsen an ihren Reisezielen. Der Name leitet sich von diesen Reisen ab.

In diesem Sinne ist auch der GT-Kampagnenmodus auch ein Ort, an dem einzelne Spieler ihre eigenen einzigartigen Reisen unternehmen werden und Lebenserfahrungen sammeln.

Wir wissen, dass sich langjährige Fans der Gran Turismo-Reihe die Rückkehr des GT-Kampagnenmodus* stark gewünscht haben. Nach dem neuen Trailer können hoffentlich alle ein Gefühl für die Atmosphäre des neu gestalteten Kampagnenmodus bekommen. Um zu den Ursprüngen zurückzukehren, beginnen die Spieler ihre Reise von der GT-Weltkarte.

Seit der Einführung des Livery Editors* in GT Sport, haben wir Millionen komplexer und kreativer Designs von euch gesehen. Uns hat die unglaubliche Qualität der Werke von unseren Fans im Livery Editor erstaunt. Wir wissen, dass es sich dabei um ein wichtiges Feature für unsere Fans handelt. Deshalb bestand unser Hauptziel für den Livery Editor in GT7 darin, die Benutzeroberfläche zu verbessern und den Nutzen und die Zugänglichkeit für euch noch weiter zu verbessern.

Wir kennen das: Wenn ihr euer Auto liebt, wollt ihr es natürlich an den schönsten Orten der Welt in Szene setzen, um perfekte Fotos zu machen. Scapes* ermöglicht euch die vollständige Kontrolle über fotorealistische Aufnahmen mit HDR-Technologie (wenn ihr ein HDR-fähiges Display habt), Effekte auf Expertenniveau und sogar Schwenkaufnahmen. Ihr habt die Möglichkeit, euer Auto in 43 Ländern und an über 2.500 Orten zu fotografieren. Jeder der so aufgenommenen Momente kann mit anderen geteilt werden, die über dieselbe Liebe und Leidenschaft verfügen.

Neben der Rückkehr des GT-Kampagnenmodus, erleben auch unsere historischen Strecken wie Trial Mountain* und High-Speed Ring* ein Comeback in diesem Teil. Wenn ihr euch den Trailer anschaut werdet ihr bestimmt erkennen können, dass die Tracks nun detaillierter sind, um der Ausdruckskraft der PS5-Konsole zu entsprechen. Es war eine neue Herausforderung für das Team, die Details auf ein neues Level zu bringen, um der Ausdruckskraft der PS5-Konsolen entsprechen.

Der erste Schritt in Richtung Autokultur besteht darin, die Formen und Namen der Autos zu lernen. Hier beginnen Liebe und Leidenschaft für Autos – FF, FR, 911, 356, Getriebe… das Interesse an typischen Begriffen in der Autokultur entsteht erst, wenn man die Formen und Namen der Autos kennt und erkennt. Deshalb wurde GT7 eindeutig als „Car Collecting Game“ konzipiert, und das in einem noch größeren Ausmaß als jemals zuvor.

Das Hauptmerkmal des GT Café* im Spiel besteht darin, die Abenteuer des Spielers in der Welt von GT zu navigieren. Außerdem geht es darum, eine bestimmte Sammlung von Autos zu präsentieren, die eine kulturelle Bedeutung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben. Ihr werdet im GT Café Fortschritte machen und Missionen erfüllen, indem ihr Autos der verschiedenen Rennen auf der ganzen Welt gewinnt. Außerdem erhaltet ihr welche bei Brand Central und dem Gebrauchtwagenhändler.

Eine der schönsten Dinge bei einem Auto besteht darin, es nach dem persönlichen Geschmack zu modifizieren und anzupassen. Schon die kleinsten Änderungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten des Fahrzeugs. In GT7 können die Spieler wieder mit einem normalen Serienfahrzeug beginnen. Mit der Zeit lässt es sich dann nach eigenen Wünschen verändern, indem Anpassungen an Motorleistung, Federung, Getriebe, Bremsen, Reifen usw. vorgenommen werden.

GT Auto* feiert auch ein Comeback mit Radwechseln, Widebody-Modifikationen, Überrollkäfigen und anderen aerodynamischen Teilen. Der Motorölwechsel und die Autowäsche wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.

Die in GT7 zum Leben erweckte Zeit-/Wetterveränderungssimulation ist einzigartig bei Polyphony Digital. Sie erforschen die Komplexität der Natur und bringen das Ganze jetzt in ein Videospiel. Im Bezug auf eine unglaublich große Menge meteorologischer Beobachtungsdaten, haben wir in einem für die Gran Turismo-Serie einzigartigen Verfahren räumliche und zeitliche Bedingungen für die Partikelgrößenverteilung und Konzentrationsverteilung von Aerosolpartikeln in der Atmosphäre auf einer globalen Umweltskala nachgebildet.

Die Validität der Simulation wurde anhand von Scapes HDR-Bildern überprüft. Dafür haben wir Daten von mehreren tausend Spots auf der ganzen Welt gesammelt. Dadurch ist es uns gelungen, reale und komplexe Himmelslandschaften und Lichtveränderungen für unterschiedliche Tages- und Wetterzeiten darzustellen.

Wir könnten kaum aufgeregter sein, dass Gran Turismo 7 am 04. März 2022 auf PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint. Haltet unbedingt die Augen offen, denn wir haben noch viele spannende Details, die wir in den nächsten Wochen mit euch teilen wollen.

*Diese Features benötigen eine Internetverbindung.