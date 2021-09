PM: Erste Einblicke in God of War Ragnarök (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns beiSanta Monica Studio unglaublich, dass wir euch, unseren treu wartenden Fans, endlich einen ersten richtigen Einblick in God of War Ragnarök geben können.

Wie ihr es im Trailer sehen könnt, starten wir ein paar Jahre nach den Geschehnissen von God of War (2018). Es wehen eisige Winde in Midgard, was das Überleben für Kratos, Atreus und Mimir in der nordischen Wildnis nur noch härter macht.

Während das letzte Spiel ein enormes Vertrauen und Verständnis zwischen Vater und Sohn aufgebaut hat, gibt es immer noch eine große Komplexität in ihren Interaktionen – insbesondere nach der Enthüllung von Atreus Giant-Erbe und der versteckten Prophezeiung, die nur Kratos gesehen hat.

Atreus ist unglaublich neugierig. Wie die meisten jungen Leute will er eigentlich nur verstehen, wer er selbst ist. Hier geht es auch darum zu verstehen, wer er seinkönnte. Das Geheimnis um Lokis Rolle im bevorstehenden Konflikt ist etwas, das Atreus nicht loslässt. Er möchte seine Familie schützen, aber Atreus will auch nicht einfach nur daneben stehen und nichts tun, während sich die Konflikte zuspitzen.

Kratos, immer noch im Wissen um seine Fehler der Vergangenheit, will Atreus die blutigen Lektionen ersparen, die er selbst aus seinem Konflikt mit den Göttern erfahren musste. Er will vor allem seinen Sohn beschützen. Ihre Konfrontation mit Baldur hat die Überzeugung bestätigt, dass sonst nur Probleme entstehen.

Vater und Sohn müssen zusammen entscheiden, welchen Weg sie gehen werden. Wie sie sich entscheiden, wird das Schicksal der Menschen beeinflussen, wenn es zu Ragnarök kommt.

Wir wollen euch heute zwei der wichtigsten Antagonisten zeigen, denen ihr in God of War Ragnarök gegenübersteht: Freya und Thor.

Aufgrund der Aktionen von Kratos am Ende des vorherigen Spiels, hat die einst verbündete Feindin Freya Rache für den Tod ihres Sohnes Baldur geschworen.

Wir wollen die Spieler daran erinnern, dass Freya nicht nur eine erschreckend mächtige Nutzerin von Vanir Magie ist, sondern auch eine beeindruckende Kriegerin. Wütend darüber, wie sich Kratos über sie hinweggesetzt hat, wird Freya jede ihr zur Verfügung stehende Waffe auf den Mörder ihres Sohnes richten.

Auch unter dem Verlust seiner Söhne und dem seines Halbbruders, wird Thors legendärer Blutdurst und Zorn gegen Kratos und Atreus gerichtet sein. Von Mimir abschätzig als „Größter Schlachterbastard in den Nine Realms” bezeichnet, verdiente sich Thor seinen Titel als einer der mächtigsten Aesir-Götter, indem er fast alle Giants auf Odins Befehl ausgelöscht hat.

Wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel verraten. Wir glauben aber, dass euch Mjölnir im Licht des Blitzes einen Hinweis darauf gibt, dass Thor ein beeindruckender Gegner sein wird.

Es wäre kein God of War ohne die instinktiven und spektakulären Kämpfe. Ihr konntet bisher lediglich einen Hauch der neuen Angriffsfähigkeiten, eine neue Runen Beschwörung für Atreus und natürlich die Rückkehr von Kratos legendären Waffen sehen.

Wir haben als Team hart daran gearbeitet, unsere Erkenntnisse aus God of War (2018) zu übernehmen und die Kampf zu verbessern. Unser Ziel war es, sie frisch und doch vertraut zu gestalten. Bei God of War Ragnarök war eines unserer Hauptziele, die Möglichkeiten im Kampf zu verbessern. Ob durch knallharte Combos, das Beherrschen von Elementen oder eine clevere Defensivtaktik: Es wird viele Möglichkeiten geben, um auf einzigartige Art und Weise mit dem Duo zu kämpfen.

Egal, für welche Kampfstrategie ihr euch entscheidet: Die Gegner werden bereit sein. Die Welt ist noch härter geworden und eine ganze Reihe neuer Kreaturen aus der gesamten nordischen Mythologie werden eure Fähigkeiten ganz schön auf die Probe stellen. Im Trailer könnt ihr verfolgen, welche Folgen es für Kratos hat, wenn er sich unter den Hufen des Stalkers wiederfindet oder zwischen den Zähnen eines Dreki steckt. Und das ist nur der Anfang!

Mit neuen Gegnern möchten wir jede Kampfbegegnung für euch unvergesslich machen: Beginnend bei den kleinsten Schlägereien, bis hin zu den größten Bossen! Wir freuen uns darauf euch mehr zu zeigen, wenn wir uns der Veröffentlichung weiter nähern.

Wenn ihr den Vorgänger gespielt habt, wisst ihr, dass ihr bisher sechs der Nine Realms besuchen konntet. In God of War Ragnarök könnt ihr allen einen Besuch abstatten!

God of War Ragnarök bringt euch in die bisher unerreichbaren Gebiete Vanaheim, Svartalfheim und Asgard – sowie zu neuen Gebieten von Orten aus dem letzten Spiel. Die Reise ist abwechslungsreich und führt euch von grünen Dschungeln bis in komplizierte unterirdische Bergbaunetzwerke.

Dieser bevorstehende Teil der Serie wird euch eine noch vielfältigere, schönere und mysteriösere Vielfalt an Schauplätzen bieten als in jedem anderen God of War-Spiel.

Endlich konnten wir euch zeigen, woran wir bei Santa Monica Studio seit dem Release von God of War im Jahr 2018 gearbeitet haben.

Wir sind die größten Fans unserer Fans! Wir freuen uns über jede Diskussion, jedes Artwork, Cosplays und Videos. Vergesst nicht uns zu markieren oder nutzt den Hashtag #GodOfWarRagnarok, damit wir eure tollen arbeiten bewundern (und teilen) können.

Eure Unterstützung für die Serie und unser Studio ist für uns in jedem Moment der Entwicklung dieses Titels eine wichtige Säule der Stärke. Vielen Dank an alle in der God of War-Community, die weiterhin an dieses Projekt und unser Team glauben. Ihr werdet wieder von uns hören, wenn wir uns weiter der Veröffentlichung von God of War Ragnarök im Jahr 2022 auf PlayStation 4 und PlayStation 5 nähern.