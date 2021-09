God of War - Ragnarök: Erste Eindrücke im Gameplay-Trailer

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem bislang außer einem Teaserbild mit Runen nicht viel zum nächsten God-of-War-Teil bekannt war, haben die Santa Monica Studios zum Abschluss des Playstation Showcase endlich einen ersten ausführlicheren Blick auf den Nachfolger zum 2018 erschienenen Serien-Reboot God of War (im Test, Note: 9.0) gewährt. In dem gezeigten Gameplay-Trailer, den ihr unter dieser News eingebunden findet, wurde auch der schon länger vermutete Titel God of War - Ragnarök offiziell bestätigt.

Der Titel spielt einige Jahre nach den Ereignissen von God of War und zeigt einen leicht gealterten Atreus, der sich mit Kratos durch die nordische Wildnis schlägt. Das Spiel führt euch zusätzlich zu den sechs Reichen aus dem Vorgänger diesmal auch nach Vanaheim, Svartalfheim und Asgard. Nach den Enthüllungen am Ende des Vorgängers will Atreus verstehen, wer er ist beziehungsweise sein könnte. Kratos dagegen will Atreus die blutigen Lektionen ersparen, die er aus seinem Konflikt mit den Göttern gelernt hat. Im bevorstehenden Konflikt und dem drohenden Ragnarok treten Freya und Thor als Hauptantagonisten auf. Die Entwickler haben zudem bestätigt, dass Ragnarok der Abschluss der nordischen Saga sein wird und es keine Trilogie geben wird.

Das Video zeigt auch einen ersten Einblick in die Kämpfe, wobei Atreus Runenbeschwörungen einsetzen kann, während Kratos auf seine legendären Waffen – an erster Stelle natürlich seine Axt – zurückgreift. Den Kampfstil eures Duos sollt ihr zudem auf verschiedene Weise anpassen können, von "knallharten Combos, dem Beherrschen von Elementen bis hin zu einer cleveren Defensivtaktik".

God of War - Ragnarök soll nächstes Jahr für PS5 und PS4 erscheinen.