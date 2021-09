PC PS4

Mit dem Twin-Stick-Shooter Clid the Snail haben die Entwickler von Weird Beluga Studio ihrem Namen alle Ehre gemacht. Im zeitexklusiven Playstation-4-Titel (PC-Version folgt Ende 2021) schlüpfen wir in die schleimige Haut einer Schnecke mit Beinen. Wir sind der Draufgänger der unserer Gemeinde und werden verbannt ob unserer nicht gerade pazifistischen Einstellung zu den übergriffigen Nacktschnecken.



Begleitet werden wir das gesamte Abenteuer über von der Leuchtkäferdame Belu. Schnell wird auch klar, allein in der weiten Welt kann es sehr gefährlich sein. Trotz des selbstgebauten Blasters mit unendlich Munition schließen wir uns also schnell der bunt gemischten Truppe Alastor an. Dieser wilde Haufen, bestehend aus einem waffenschmiedenden Igel, einer Schamanen-Schildkröte, einer stummen Fledermaus, einem Ninja-Frosch und einem einäugigen Chamäleon als Kommandanten, bildet immer wieder unsere Basis für Story-Fortschritt und Gespräche über die Welt. Die Riesen, Codewort für Menschen, sind ausgestorben und immer wieder treffen wir auf Skelett-Teile oder riesige Buntstifte, Feuerzeuge oder Musik-Kassetten.

Der Schneckenrat verbannt uns aus der Zitadelle.

Der Feind im Schatten

Die Isometrische Draufsicht ist angenehm, verdeckt aber immer wieder Ecken. Ich habe regelmäßig Schaden erlitten, weil ein Feind in einer dunklen Ecke stand oder durch ein Stück Felsen verdeckt wurde. Sämtliche Optik ist recht düster und farbarm gehalten. Auch auf einer Playstation 5 hatte ich immer wieder Texturnachlader und kurze Ruckler, wenn eine größere Menge an Gegnern im Bild unterwegs war. Die Kämpfe selbst haben dezente Soulslike-Vibes, da es oft wichtig ist, die richtige Waffe, die beste Position oder die sinnvollste Reihenfolge beim Erlegen der Gegner zu finden. Stupides Ballern führt selten zum Erfolg. Abseits der Bossfights ist Clid the Snail aber selten herausfordernd. Dafür können die Bosse um so mehr nerven und einen zur Verzweiflung bringen, bis die optimale Taktik gefunden ist. Die Rücksetzpunkte sind aber durchaus fair gesetzt und Redepassagen können mit Tastendruck übersprungen werden.

Diese dreckige Ratte beschießt uns immer wieder mit Raketen und seinem Flammenwerfer.

Nichts Gutes auf die Ohren

Der Soundtrack ist ziemlich öde und wirkt eher wie Fahrstuhl-Musik. Die Übergänge zwischen den einzelnen Stücken sind ziemlich abrupt, die Songs greifen einfach nicht gut ineinander. Das kriegt jeder Dorf-DJ besser sind. Dafür sind die Waffensounds recht wuchtig und passen zum jeweiligen Gerät. Alle Texte wurden ins Deutsche übersetzt, das Niveau ist dabei okay. Alle Figuren, die etwas zu sagen haben, sind nur mit einem Kauderwelsch vertont, was mich nach etwa drei Stunden mit Clid the Snail ziemlich genervt hat.



Außer den Waffen und den austauschbaren Panzern haben wir auch nichts, um unseren Clid

weiterzuentwickeln. Ein Erfahrungssystem fehlt komplett. Einzig mit je vier gefunden Samen können wir unsere maximale Gesundheit erweitern und mit Baumharz unsere Panzer aufrüsten. Ansonsten gibt es nur den schnöden Mammon, von dem wir uns mit Munition und Ausrüstung bei der Händler-Krabbe eindecken. Vorteilhafterweise steht dieser geschäftstüchtige Meeresbewohner immer verdächtig nahe an der nächsten Endgegner-Arena.

Ist der Händler nah, ist auch der Boss-Kampf nicht weit.

Fazit:

Die interessante Geschichte um die Tiere in der Post-Apokalypse nimmt schnell Fahrt auf, verliert aber nach wenigen Stunden schon den Drive und zieht sich spätestens ab der Hälfte wie Kaugummi. Die Charaktere werden einem vor die Nase geworfen und es kommt, zumindest bei mir, nie ein Gefühl eines Teams oder einer Familie auf für die es sich zu kämpfen lohnt. Dazu ist das gesamte Spielprinzip dünn und kann nicht wirklich längerfristig fesseln.