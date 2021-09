PM: Willkommen in der Welt von Tom Clancy‘s Rainbow Six Extraction (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Seit Jahrzehnten schon beschützt das Rainbow-Team die Welt vor einigen der schlimmsten Gefahren, die man sich vorstellen kann. Bedrohungen durch Terroristen, biologische Waffen und Atomkriege wurden allesamt durch die Elite-Operator des Rainbow-Programms abgewendet.

In diesem Januar stehen wir vor der größten Gefahr, die diese Welt je gesehen hat: eine Invasion tödlicher, mutierender Aliens. Rainbow-Leiterin Ash hat Rainbow Six Operator, die der Aufgabe am besten gewachsen sind, für ein globales Elite-Team zusammengestellt. Daraus ist REACT entstanden, das Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team.

Die als Archaeen bekannten, außerirdischen Parasiten haben vier Schlüsselregionen der Vereinigten Staaten überrannt: New York, San Francisco, Alaska und New Mexico. Euer Ziel ist es, euch in diese Regionen zu begeben, innerhalb der drei kontaminierten Zonen Informationen zu sammeln, die Archaeen zurückzudrängen und euren Trupp sicher wieder zu evakuieren.

Die wichtigste Frage, die ihr euch beim Spielen von Rainbow Six® Extraction stellen müsst, lautet: „Wie weit bin ich bereit, zu gehen?“ Egal, ob ihr allein im Solo-Modus oder mit zwei Freunden im Koop-Modus spielt – dank dynamischer Ziele, Archaeen und unterschiedlichen Herausforderungen gleicht kein Einsatz dem anderen. Während ihr durch die drei Zonen einer Karte voranschreitet, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, zu evakuieren und die bisher gesammelte Erfahrung zu sichern. Wenn ihr euch entschließt, weiter vorzurücken und euch schwierigeren Herausforderungen zu stellen, könnt ihr zwar größere Belohnungen erhalten, aber je tiefer ihr in die von Archaeen befallenen Zonen eindringt, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad und desto niedriger eure Chance, da wieder herauszukommen.

Die EP, die ihr durch das erfolgreiche Abschließen von Zielen und der Operator-Evakuierung erhaltet, lässt euch nach und nach globale Meilensteine erreichen, durch die ihr neue Karten, Operator, REACT-Geräte, Anpassungsgegenstände und mehr freischalten könnt.

Was passiert, wenn ihr euren Operator nicht evakuieren könnt? Der Operator gilt dann als „Vermisst“, und ihr könnt diesen Charakter nicht mehr zum Spielen auswählen, bis ihr eine Rettungsmission eingeleitet habt. Keine Sorge, wenn ihr die Rettungsmission nicht abschließen könnt, erhaltet ihr euren Operator trotzdem zurück, aber ihr riskiert, euren gesamten Fortschritt zu verlieren, den ihr mit diesem speziellen Operator bis dahin erzielt habt.

Wenn ihr Fans von Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege seid, bietet euch Rainbow Six Extraction eine brandneue Methode, die Operator, die ihr kennt und liebt, im Spiel einzusetzen. Der Operator-Fortschritt wird eure Art und Weise verändern, wie ihr die Fähigkeiten jedes Operators einsetzt. Die Erfahrung, die sie aus erfolgreichen Evakuierungen aus Übergriffen gewinnen, verbessert ihre einzigartigen Geräte, Waffen und Fähigkeiten auf neue, spannende Art. Nutzt unbedingt diese neuen Werkzeuge, um euch den schwierigeren Herausforderungen zu stellen, die auf euch warten.

Für Wettkampforientierte präsentiert das Malstrom-Protokoll einen „Mit Rang“-Modus, der euch und eurem Team packende, sich steigernde Herausforderungen und hochwertige Belohnungen bietet. Das Protokoll wird in jeder Saison aktualisiert, sodass euch immer neue, frische Inhalte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird es bei Rainbow Six Extraction regelmäßige, kostenlose Inhaltsaktualisierungen nach dem Erscheinen geben.

Wir sind zwar noch nicht bereit, alle Details zu verraten, aber wir hoffen, ihr bleibt dran für weitere Informationen, während wir uns dem Veröffentlichungstermin nähern.

Allen Spielern auf PlayStation 5 möchten wir versichern, dass wir die unglaublichen, immersiven Features eurer Konsole voll ausnutzen. Bei der Entwicklung von Rainbow Six Extraction für PS5 haben wir uns stark auf drei Säulen konzentriert:

Tiefe Immersion und Kontrolle

Durch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger haltet ihr das intensive Erlebnis und die taktische Präzision eines REACT-Operators direkt in euren Händen und könnt sie hautnah spüren.

Optischer Hochgenuss

Erlebt das Spiel auf Höchstleistung bei 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und kompletter HDR-Unterstützung. Wunderschöne Partikeleffekte, glasklare Beleuchtung und Schatten sowie volumetrischer Nebel in HDR lassen euch noch tiefer in die Eindämmungszonen eintauchen.

Tempo und Unmittelbarkeit

Macht euch bereit für ein reibungsloses Spielerlebnis mit minimalen Ladezeiten zwischen Übergriffen sowie Karten- und Texturen-Streaming mit Unterstützung für die ultraschnelle SSD im Inneren von PlayStation 5.

Also … fassen wir zusammen

Tom Clancy‘s Rainbow Six Extraction erscheint im Januar 2022 und bietet 12 neue, weitläufige Karten, über 90 Waffen und Rainbow-REACT-Geräte, 13 gefährliche Archaeen-Archetypen, 18 „Rainbow Six“-Operator mit tief greifendem, stufenbasiertem Fortschritt, einen „Mit Rang“-Modus und die einzigartige Vermisst-Gameplay-Mechanik, mit der es euch garantiert nie langweilig wird. Außerdem erwarten euch volle Unterstützung für Cross-Play zwischen PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie kostenlose Inhalte nach der Veröffentlichung. Rainbow Six Extraction präsentiert euch ein komplett anderes Koop-PvE-Erlebnis mit Rainbow Six. Hier kommt ihr nur durch taktisches Denken und Zusammenarbeit mit eurem Team wieder lebend heraus! Wir sehen uns in der Eindämmungszone!