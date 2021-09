PM: Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake bringt die legendäre Geschichte auf PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Star Wars: Knights of the Old Republic, ein Meilenstein unter den „Star Wars Legends“-Geschichten, spielt mehr als 4.000 Jahre vor den Geschehnissen der Originaltrilogie und erzählte eine neue Geschichte über unverbrauchte Helden und Schurken in einem epischen Kampf um das Schicksal der Galaxis. Das Team hier bei Aspyr und Sony Interactive Entertainment haben sich mit Lucasfilm Games zusammengetan, um euch ein Remake dieses klassischen „Star Wars“-Abenteuers zu bringen. Wir erneuern eines der besten Rollenspiele aller Zeiten für eine neue Generation mitsamt moderner Technik, Grafik, Features und mehr, ohne die Integrität der Story und der Charaktere, die wir so lieb gewonnen haben, zu verändern.

Und es erscheint zuerst als Konsolen-Exklusivtitel für PlayStation 5.

Falls ihr „KOTOR“ – wie Fans es liebevoll nennen – noch nicht kennt, dann macht euch auf etwas gefasst. Star Wars: Knights of the Old Republic war eine originelle und bahnbrechende Errungenschaft: ein preisgekröntes Rollenspiel mit einem unglaublichen Umfang, mit Immersion und Ambition gepaart mit einer Handlung epischen Ausmaßes. Man lernt die verschiedensten Charaktere kennen, erkundet mehrere Planeten, liefert sich anspruchsvolle Kämpfe und erlebt eine kinoreife Geschichte, die auf die eigenen Entscheidungen reagiert – da ist es kein Wunder, dass KOTOR auch heute noch eines der meist umjubelten Videospiele ist, das je entwickelt wurde.

Aber warum setzen wir Star Wars: Knights of the Old Republic neu auf? Nun, die Erstveröffentlichung ist schon fast 20 Jahre her, aber KOTOR ist noch immer eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten. Und obwohl Star Wars neue Horizonte ansteuert, wissen wir, dass die Community sich noch immer danach sehnt, zu den Geschichten und der Action dieser legendären Ära zurückzukehren.

Mit Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake hoffen wir, sowohl Neuankömmlingen als auch langjährigen Fans ein Erlebnis zu bieten, das sich vor den besten modernen Veröffentlichungen nicht zu verstecken braucht. Wir bauen alles von Grund auf neu mit der neuesten Technik, um dem bahnbrechenden Innovationsstandard, den das Original gesetzt hat, gerecht zu werden und gleichzeitig der gefeierten Story treu zu bleiben.

Aspyr hat die besten Talente aus der ganzen Industrie versammelt, um Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake zu erschaffen, darunter Branchenveteranen, die bereits an großartigen Rollenspielen gearbeitet haben, sowie Mitglieder des ursprünglichen Entwicklerteams von Knights of the Old Republic. Ihre Kenntnisse und ihre Leidenschaft für diese Charaktere, die Story und die Welt sind unübertroffen. Aber wer ist eigentlich Aspyr? Ihr kennt uns vielleicht als das Studio, das bereits mehrere „Star Wars“-Spiele auf moderne Systeme portiert hat, darunter Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Episode I Racer, Star Wars: Republic Commando und ja, auch das erste Star Wars: Knights of the Old Republic!

Wir haben jahrelang eng mit Lucasfilm Games an klassischen „Star Wars“-Spielen gearbeitet und diese Erfahrungen haben in unserem Team viel Liebe und Respekt für diese zeitlosen Titel geweckt – und uns eine einzigartige Perspektive gegeben, wie man sie in die Moderne bringen kann. Wir sind stolz darauf, mit Sony Interactive Entertainment und Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um diesen Traum wahr werden zu lassen.

Also, was kommt als Nächstes? Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake ist ein enormes Unterfangen und dreht sich um fast jeden Aspekt des Originalspiels. Wir befinden uns noch am Anfang der Entwicklung, aber wir freuen uns, das Remake endlich ankündigen zu können und zu hören, was die PlayStation-Community darüber denkt und was sie gerne sehen würde.

Ob ihr nun KOTOR-Neulinge seid oder zu den Millionen von Fans gehört, die es bereits kennen und lieben – wir haben ein großartiges Abenteuer vor uns. Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen!