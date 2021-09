China untersagt "unmännliche" Spiele // Verbot neuer Online-Games

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor knapp zwei Jahren berichteten wir über das neue Jugendschutzgesetz in China, das zahlreiche Einschränkungen für minderjährige Computerspieler:innen vorsah. Unter anderem sollte die Spielzeit stark reduziert und die Höhe der Zahlungen für digitale Inhalte gedeckelt werden. Begründet wurden die Maßnahmen unter anderem mit der Zunahme von Spielsucht und schlechten Zensuren bei Jugendlichen. Seitdem floriert in China der Schwarzmarkt für ungesperrte Nutzerkonten.

Vor nicht ganz zwei Wochen erst haben wir über die Verschärfung dieser Maßnahmen berichtet, die für chinesische Spieler:innen unter 18 Jahren nur noch von Freitag bis Sonntag eine Spielzeit von einer Stunde am Tag (20 bis 21 Uhr) zulassen. Erneut wurden gesundheitliche Gründe und besorgte Eltern als Begründung genannt. Hacker arbeiten indes daran, die damit verbundene Gesichtserkennung zu überlisten.

Immer mehr geraten auch die Hersteller der Computerspiele ins Visier der Behörden. Besonders Online-Spiele werden bereits als "geistiges Opium" und "elektronische Drogen" bezeichnet und stehen im Zentrum der neuesten Restriktionen.

Der vorläufige Höhepunkt der Konfrontation zwischen der staatlichen Regulierungsbehörde und den großen Spielekonzernen wie Tencent, Netease, Alibaba und anderen wurde bei einem Treffen am 9. September unter Aufsicht der Nationalen Presse- und Veröffentlichungsbehörde (NAPP), die zu einer Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit der Kommunistischen Partei Chinas gehört, erreicht. Dort wurde unter Teilnahme der chinesischen Cyberspace-Verwaltung (CAC) und des Ministeriums für Kultur und Tourismus sowie der Glücksspielaufsichtsbehörde (NPPA) entschieden, dass die notwendige Genehmigung vor dem Release neuer Online-Games bis auf Weiteres ausgesetzt wird.

Das bedeutet, dass in China ab sofort plattformübergreifend keine weiteren Online-Spiele mehr veröffentlicht werden dürfen und Titel, die sich aktuell in Produktion befinden, "auf Eis gelegt" werden. Ein harter Schlag für die chinesische Computerspielindustrie. Die Verluste durch Aktienverkäufe, Umsatzeinbußen und dem Aussetzen von Ingamekäufen gehen in die Milliarden.

Die Nachrichtenagentur der chinesischen Regierung Xinhua schreibt zu den Beschlüssen:

Alle [...] Unternehmen müssen die Anordnungen [...] strikt durchsetzen und die Spielzeitbeschränkungen für Minderjährige gründlich umsetzen, wenn sie ihnen Online-Spiele zur Verfügung stellen und sie dürfen Minderjährigen keine Online-Spielkonten und Transaktionsdienste in irgendeiner Form anbieten.

Über die South China Morning Post wurde zudem bekannt, dass China auch den Börsengang chinesischer Technologieunternehmen in den USA drastisch einschränken möchte.

Bei dem hochrangigen Treffen am Mittwoch wurden des Weiteren auch Beschlüsse zur inhaltlichen Ausrichtung von Medien und Computerspielen gefasst. So sollen "falsche Werte" wie "Geldanbetung" und "obszöne und gewalttätige Inhalte" verboten werden. Auch "abnormale Ästhetik", "ungesunde Tendenzen" wie "Verweichlichung", Darstellung homosexueller Liebe und weitere als "unmännlich" bezeichnete Inhalte sollen unter Strafe gestellt werden.

Eine klare Definition der benutzten Begriffe existiert bis dato genauso wenig wie ein genaues Strafmaß. Professor Geng Song von der Universität Hongkong sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, Peking befürchte, dass "androgyne oder feminine Männer körperlich schwach und emotional instabil" seien und "ihr Land im Ernstfall nicht richtig verteidigen" könnten. Die aktuellen Maßnahmen wurde außerdem von Beobachtern dahingehend gedeutet, dass erzkonservative Kräfte in der chinesischen Regierung durch die neuesten Entwicklungen im Land ihr Weltbild gefährdet sehen und unter dem Deckmantel von Schutz und Sicherheit "unpassende Tendenzen" unterbinden möchten.