PM: JUST DANCE®: 2021SAISON 4, DER REISENDE, RUFT ZU EINER EXPEDITION DURCH DIE JUST DANCE-GALAXIE AUF (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 9. September 2021 – Ubisoft® gab heute ein neues Inhalts-Update fürJust Dance® 2021bekannt, dem neuesten Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, um die kommende Saison zu feiern. Dieses Update bietet allen, dieJust Dance 2021 besitzen, neue kostenlose Inhalte wie neue Premium-Songs, die zeitlich limitiert zur Verfügung stehen sowie Online-Wettbewerbe. Außerdem werden exklusive Songs über Just Dance Unlimited**, den Abonnement-basierten Streaming-Dienst, veröffentlicht. Um die finale Saison 2021 gebührend abzuschließen und zu zelebrieren, haben Spieler:innen über Just Dance Unlimited die Gelegenheit, vor allen anderen einige der neuen Songs des kommenden Just Dance 2022 in der Just Dance 2021-Saison 4*** zu spielen.

Der Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier zum Download bereit. Die AT-Version kann hier auf Youtube gefunden werden.

Die vierte Saison, Der Reisende, wirft das Rampenlicht auf einen mysteriösen Wächter mit Kapuze und einen Schlüssel, welcher es ermöglicht, zu allen Just Dance-Universen mittels magischer Portale reisen zu können. Wer dem Wächter folgt, wird eine wundervolle Reise durch außergewöhnliche und wohlklingende Orte beginnen. Von lebhaften Plätzen bis zu kryptischen Welten, die ganze Just Dance-Galaxie lädt zur Erkundung ein. Der Reisende ist in Teil 1 und Teil 2 innerhalb von Just Dance 2021 geteilt.

Teil 1 wird ab dem heute bis zum 23. September verfügbar sein und beinhaltet die Veröffentlichung eines neuen und exklusiven Just Dance 2022 Songs, „Rock Your Body“ von Justin Timberlake. Dieser wird ab heute für zwei Wochen über Just Dance Unlimited*** verfügbar sein.

Bis zum Ende von Teil 1**** wird das Event außerdem eine neue Playlist sowie Songs vom vorherigen Werk, inklusive „Old Town Road (Remix)“ von Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus und „Lights“ von Ellie Goulding bieten. Beide Songs sind zwei Wochen lang für alle Spielenden zugänglich. Endlich wird auch der ikonische Track „Jump“ von Studio Allstars bei Just Dance Unlimited veröffentlicht. Dieser ist ebenso mit einem bereits bestehenden Just Dance Unlimited-Abo oder einem aktiven Probeabonnement erhältlich.

Teil 2 wird ab dem 7. Oktober bis zum 28. Oktober verfügbar sein. Dank diesen können alle, die ein aktuelles Just Dance Unlimited***-Abonnement besitzen, einen weiteren Just Dance 2022-Song vorab entdecken. Dieser Song wird eine Woche lang*** erhältlich sein.

Zusätzlich wird der zweite Teil eine neue Playlist, zwei neue exklusive Songs und drei Hits von vorherigen Werken liefern, die über Just Dance 2021 mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abo oder einem aktiven Probeabonnement verfügbar sind. Neben den neuen Erscheinungen können sich Fans auch die Rückkehr von drei Fan-Favorites freuen:

Mit der Veröffentlichung von Der Reisendewerden Happy Hours und Turniere auf dem World Dance Floor, den Online-Modus von Just Dance, ebenfalls verfügbar sein.

Alle Informationen zuJust Dance 2021, der Just Dance Controller App oder Just Dance Unlimited gibt es unterjustdancegame.com, aufTwitter,TikTokoder unter dem Hashtag #JustDance2021.

Diese Events sind für alle verfügbar, dieJust Dance 2021auf Nintendo Switch™, der Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Xbox Series S | X, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, PlayStation®5 oder Google Stadia besitzen.

Alle Ubisoft Spiele gibt es im offiziellenUbisoft Store.

*Quelle: NPD, GfK & GSD – August 2017

**Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher, kostenpflichtiger Abonnementdienst, der über Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021 und Just Dance 2022 verfügbar ist.

***Für alle Just Dance 2021-Besitzenden mit einem aktiven Just Dance Unlimited Abonnement

****Kostenlos für 2 Wochen für alle Just Dance 2021 Besitzer*innen.

About Just Dance Unlimited

With Just Dance Unlimited, get access to a diverse catalogue of more than 600 songs and exclusive new content every month, including international and local artists, along with great updates and community challenges all year long via Just Dance® 2021, and to over 400 songs via Just Dance® 2020, Just Dance® 2019, Just Dance® 2018, Just Dance® 2017 and Just Dance® 2016 for the duration of your subscription. A 1-month free trial is available with each Just Dance 2021 copy. Internet connection required.

About Just Dance Controller App

The free Just Dance Controller App enables players to use their smartphone to play the game without any peripherals or added console cameras. Available on all platforms, the Just Dance® Controller App makes the game more accessible for current-gen and next-gen owners with its phone-scoring technology, which allows up to six players to dance without any additional accessories, available for free on iOS and Android™.