PM: Football Manager 2022 erscheint direkt zum Launch im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Football Manager 2022 und Football Manager 2022 Xbox Edition erscheinen pünktlich zum Launch am 9. November im Xbox Game Pass.

Als Teil des Xbox Game Pass für PC erhältst Du in Football Manager 2022 die volle Kontrolle über einen Profi-Club Deiner Wahl. Es liegt an Dir, den Ansprüchen der Geldgeber*innen und der leidenschaftlichen Fans gerecht zu werden und Deinen Club an die Weltspitze zu führen.

Mit dem Football Manager 2022 Xbox Edition erlernst Du die essenziellen Management-Taktiken der Fußball-Welt bequem von Deinem Sofa aus. Nutze Deinen Xbox Wireless Controller und navigiere Dich durch Deine Management-Boards, verändere Team-Aufstellungen und setze das Fundament einer mächtigen Sport-Dynastie – vorausgesetzt Du triffst die richtigen Entscheidungen und hast ein Gespür für die richtigen Jungtalente.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate hast Du Zugang zu beiden Titeln und tauchst so auf Konsole, PC und via Xbox Cloud Gaming (Beta) auf einem mobile Device Deiner Wahl tief in die Welt des Fußball-Managements ein. Analysiere die Talente Deiner zukünftigen Superstars, nutze Datenanalysen und passe Deine Rekrutierungsstrategie an. Nur so findest Du die perfekte Match-Vorbereitung und erarbeitest die optimale Taktik, um am Tag des großen Spiels Dein Team zu Höchstform auflaufen zu lassen.

Football Manager 2022 Xbox Edition nutzt das Xbox Play Anywhere-Feature, sodass Du jederzeit Dein Spiel auf der Konsole unterbrechen und nahtlos auf Deinem Windows 10 PC fortsetzen kannst – dazu ist lediglich Dein Xbox Profil nötig.

Mit über 100 spielbaren Ligen stellt sich Mitgliedern des Xbox Game Pass nur eine Frage: Wo wirst Du Deine Karriere am 9. November beginnen?