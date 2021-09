Matrix Resurrections: Erster Trailer zum vierten Matrix-Teil

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mehr als 20 Jahre nach dem ersten Matrix-Teil schlüpft Keanu Reeves im Dezember dieses Jahres erneut in die Rolle von Neo, diesmal allerdings in dem aus John Wick bekannten langhaarigen Look. Warner Bros. Pictures hat heute den ersten offiziellen Trailer zu Matrix Resurrections veröffentlicht, den ihr euch in der deutschen Synchronfassung unter dieser News anschauen könnt (die englische Version findet ihr unter diesem Link). Mit Lana Wachowski kehrt eine Regisseurin der Matrix-Trilogie wieder auf den Regiestuhl zurück. Der Filmstart ist aktuell für den 23. Dezember 2021 geplant.

Zur Handlung verrät der kurze Trailer noch nicht sehr viel. Scheinbar stellt sich Neo erneut die Frage, was ist Realität und was nicht. Sein Psychiater, der von Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) gespielt wird, verschreibt gegen seinen "Realitätsverlust" die bekannten blauen Pillen, während ihm Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman), der eventuell die Rolle eines jungen Morpheus übernehmen könnte (Laurence Fishburne ist nicht im Film), mit der roten Variante die Wahrheit aufzeigen will. Fans dürfen sich zudem auf ein Wiedersehen mit Trinity (Carrie-Anne Moss) freuen, die trotz ihres Todes im dritten Teil wieder mit von der Partie ist, allerdings Neo bei ihrem ersten Treffen nicht zu kennen scheint.