Star Citizen: UK-Werberat stuft Reklame als irreführend ein

Chris Roberts Weltraumspiel Star Citizen wurde bereits im Herbst 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt und sammelte mit einem Crowdfunding-Rekord beachtliche 4.163.208 US-Dollar für die Finanzierung der Entwicklung ein. Der ursprünglich anvisierte Veröffentlichungstermin 2014 ist jedoch nicht eingehalten worden und aktuell ist immer noch kein Release-Datum absehbar. Zur Finanzierung seiner Ausgaben ermöglicht der Entwickler Cloud Imperium Games Unterstützern des Projektes daher unter anderem, Konzeptschiffe zu kaufen und bietet diese über Werbemails an.

Wie der Reddituser mazty in einem Post berichtete, missfiel ihm an diesen Mails die fehlende Erwähnung, dass die angepriesenen Schiffe „nicht existierten und möglicherweise niemals existieren“ würden. Er wandte sich daher wegen des Verdachtes der Verbrauchertäuschung an die Advertising Standards Authority des Vereinigten Königreichs. Dieses Gremium ist eine nichtstaatliche Organisation der britischen Werbewirtschaft und mit dem Deutschen Werberat vergleichbar. Sie soll unter anderem sicherstellen, dass Werbung keine irreführenden Botschaften enthält.

Gegen diese Regelung soll Cloud Imperium Games verstoßen haben und wurde daher aufgefordert zu erläutern, dass die verkauften Schiffe zum Zeitpunkt ihres Erwerbs nicht spielbar seien. Der Entwickler kam dieser Aufforderung nach und weist nun mit einem Disclaimer darauf hin, dass sich die Fahrzeuge noch in Entwicklung befinden und erst nach einem späteren Patch zur Verfügung stehen werden. Wie ihr dieser verlinkten Mail entnehmen könnt, ist der Haftungsausschluss eher unauffällig am Ende der Nachricht in kleiner Schriftgröße platziert. Ob und wann die Schiffe geflogen werden können, bleibt weiter offen.