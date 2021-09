Deathloop: Systemanforderungen bekannt / Preload-Zeiten

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Deathloop ab 56,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am kommenden Dienstag, dem 14. September 2021, wird mit dem Zeitschleifen-Shooter Deathloop (zur Preview) der neueste Shooter von Arkane erscheinen. Neben der zeitexklusiven PS5-Fassung wird das Spiel auch auf dem PC erscheinen. Für die Rechenknecht-Fassung hat Publisher Bethesda nun die Systemanforderungen veröffentlicht, wie auch einige der Grafikoptionen.

Demnach bracht ihr für 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und Ultra-Settings folgende Komponenten:

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit, mindestens Version 1909)

Prozessor : Intel Core i9-10900K oder AMD Ryzen 7 3800XT

Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

Grafikkarte : Nvidia RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX : Version 12

Speicher : 30 GB (SSD)

Reichen euch hingegen 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde und hohen Einstellungen, soll es folgende Konfiguration sein:

Betriebssystem : Windows 10 (64 Bit, mindestens Version 1909)

Prozessor : Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700

DirectX : Version 12

Speicher : 30 GB (SSD)

Minimal solltet ihr folgendes verbaut sein. Mit diesem System sollen 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde und niedrigen Einstellungen möglich sein:

Betriebssystem : Windows 10 (64 Bit, mindestens Version 1909)

Prozessor : Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 12 GB

Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

DirectX : Version 12

Speicher : 30 GB (HDD)

Außerdem hat Bethesda bekannt gegeben, ab wann ihr den Preload auf der Plattform eurer Wahl starten könnt. 48 Stunden vor dem Launch am 14. September 2021 werdet ihr das Spiel schon einmal herunterladen können. Auf der PS5 könnt ihr direkt ab Mitternacht am Release-Tag loslegen. Auf dem PC dürfen deutsche Spieler ab 01:01 Uhr am 14. September in die Zeitschleife einsteigen.