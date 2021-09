The Outer Worlds: Murder on Eridanos jetzt auch auf Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4

Heute haben Obsidian Entertainment und Private Division den DLC Murder on Eridanos für das Open-World-Sci-Fi-Abenteuer The Outer Worlds für die Nintendo Switch veröffentlicht. Murder on Eridanos ist nach dem bereits erschienenen Peril on Gorgon der zweite und abschließende DLC.

Murder on Eridanos bietet euch die Möglichkeit, einen Weltraumkrimi zu erleben. Halcyon Helen, die Markensprecherin für Rizzo's, wurde tot aufgefunden und es liegt an euch, das Netz aus Geheimnissen und Täuschung zu entwirren. Mit eurem neuesten Gadget, dem Diskrepanzverstärker, könnt ihr am Tatort auf Spurensuche gehen. Je nach den gefundenen Hinweisen soll es auch unterschiedliche Questverläufe geben. Teil eurer Ermittlungsarbeit ist es, den zahlreichen und auch recht schrägen Verdächtigen auf den Zahn zu fühlen.

Murder on Eridanos erhöht außerdem die Levelgrenze um drei Level, bietet euch neue Wissenschaftswaffen und Rüstungssets. Zudem werden euch weitere Fähigkeitsanpassungen ermöglicht.

Um Zugang zu den DLC-Inhalten von The Outer Worlds zu erhalten, benötigt ihr das Hauptspiel und müsst dort bereits Monarch abgeschlossen haben. Dann gelangt ihr zu den Inhalten von Murder on Eridanos.

Murder on Eridanos ist im Nintendo eShop für 14,99 Euro als Einzelkauf oder im The Outer Worlds Expansion Pass erhältlich. Spiel und DLC sind außerdem für Playstation 5 und die Xbox Series X (durch Abwärtskompatibilität), PlayStation 4, Xbox One, und PC verfügbar. Den ursprünglichen Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.