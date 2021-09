PM: FAR CRY 6 - DEEP-DIVE-TRAILER VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 8. September 2021 – Ubisoft veröffentlichte heute einen neuen Deep-Dive-Trailer zu Far Cry 6. Das Video bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte von Dani Rojas und die offene Spielwelt Yaras. Inmitten einer Guerilla-Revolution treffen Spieler:innen auf diverse Gruppierungen, Fraktionen und abwechslungsreiche Regionen, die allesamt mit spektakulären Abenteuern aufwarten. Das Video kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version gibt es hier. Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfen im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise. Das Spiel erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation®5, Xbox One, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft*.

