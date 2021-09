Rückkehr zu alten Tagen

Teaser Es ist doch immer wieder schön, ein paar alte Lieblinge auszugraben. Aber macht der Retro-Trip wirklich viel Freude? Und wie oft begebt ihr euch auf die "Memory Lane"?

Wir alle wissen: In Erinnerungen zu schwelgen ist etwas Schönes. Aber das Heimtückische an unserem Gedächtnis ist, dass wir an manche Sachen mit einer verfälschten Wahrnehmung denken. Im Fachjargon nennt sich das die "rosarote Nostalgiebrille" und jeder, der schon mal das Lieblingsspiel aus der Jugend hervorgekramt hat, wird das bestätigen können. Die damalige Grafikpracht und die ausgefallenen Spielmechaniken können uns heute nur noch ein müdes Gähnen entlocken – oder? Ein Beispiel, wie das laufen kann, seht ihr in der aktuellen Retro-SdK , in der Jörg und Anatolwiederentdecken.Heute wollen wir von euch wissen: Wie verhält sich das bei euch? Kramt ihr alte Spieleperlen noch regelmäßig heraus und genießt es, oder versucht ihr euch nur alle paar Monate an der Zeitreise und müsst jedes Mal enttäuscht abbrechen?Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 9:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen oder Dennis . Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.