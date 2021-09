Microsoft Flight Simulator: Erkundet mit World Update VI Deutschland, Österreich und die Schweiz

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft versorgt seinen auch im Xbox Game Pass verfügbaren Microsoft Flight Simulator regelmäßig mit kostenlosen Updates. Alle Spieler im deutschsprachigen Raum dürften sich besonders über das jetzt erschienene, kostenlose World Update VI freuen. Denn es konzentriert sich ganz auf die DACH-Region, also Deutschland, Östereich und die Schweiz.

Die Entwickler legten Hand an und bieten euch fantastische Berpanoramen, malerische Schlösser und tolle Aussichten. Es gibt neue Luftbilder, Höhenkarten und die Umsetzung mehrerer Städte in 3D in Deutschland, Basel in der Schweiz und Wien in Österreich. Generell soll die Darstellung der drei Länder, einschließlich der eindrucksvollen Alpen, verbessert worden sein.

Insgesamt wurden auch über 100 Points of Interest, etwa die Elbphilharmonie oder Fußballstadien wie die Allianz-Arena, gestaltet. Zu den neuen, jetzt handgemachten, Flughäfen, gehören Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen. Außerdem gibt es neue Erkundungsflüge, Lande-Herausforderungen und Busch-Trips.

Um das World Update VI nutzen zu können, müsst ihr den Flugsimulator auf den aktuellen Stand bringen und den DLC kostenlos im integrierten Marketplace herunterladen. Nicht kostenlos enthalten ist die zeitgleich erschienene Ju-52. Die legendäre "Tante Ju" müsst ihr separat erwerben.