The Witcher - Ronin: Comic in japanischem Setting auf Kickstarter

Entwickler CD Projekt Red, der vor allem durch seine drei The Witcher-Rollenspiele und Cyberpunk 2077 (im Test, Note: 10) bekannt ist, hat eine Kickstarter-Kampagne für einen Comic namens The Witcher - Ronin gestartet. Dieser befasst sich abermals mit den Abenteuern des Hexers Geralt, tauscht aber die Fantasy-Spielwelt gegen ein Setting im feudalen Japan ein. Der Held muss sich durch Yokai-infestierte Inseln schlagen und die mysteriöse "Frau des Schnees" Yuki Onna aufspüren.

Um den Manga erfolgreich umzusetzen, werden 90.000 Euro benötigt. Beim Schreiben dieser News steht die Kampagne bereits bei knapp 395.000 Euro, Tendenz steigend. Beendet wird sie am 27. September 2021. Verschifft werden sollen die Kickstarter-Versionen des Hardcover-Buchs im Januar 2022. Für den Versand nach Europa werden 19 Euro fällig. Ab 35 Euro Unterstützungssumme erhaltet ihr nicht nur eine physische Kopie von The Witcher - Ronin, sondern auch eine digitale Fassung auf GOG.com und in der Dark Horse-Comic-App. Dazu gibt es eine Postkarte mit einem Artwork von Ilya Kuvshinov. Der russische Illustrator hat in der Vergangenheit Charaktere für Ghost in the Shell: SAC 2045 und The Wonderland gestaltet.

Hauptverantwortlich für The Witcher - Ronin zeichnet Rafal Jaki, der sowohl das Konzept als auch die Story konzipiert hat. Er hat einen Abschluss in japanischer Philosophie von der Universität Warschau und arbeitet seit 8 Jahre an Comics von CD Projekt. In der Vergangenheit hat er außerdem das Kartenspiel Gwent mit geschaffen, das ihr in The Witcher 3 - Wild Hunt spielen könnt. Außerdem hat er den kommenden Netflix-Anime Cyberpunk Edgerunners entworfen. Als Illustrator ist der japanische Zeichner Hataya mit an Bord, der sich auf "Jingai" spezialisiert hat, also nicht-menschliche Wesen. Satoru Homma wird für die japanische Übersetzung verantwortlich sein, als Japan Manager von CD Projekt dürfte er dafür mehr als qualifiziert sein.