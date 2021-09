PM: THE CREW 2 SEASON 3 EPISODE 2: US SPEED TOUR WEST AB MORGEN ALS KOSTENLOSES UPDATE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 7. September 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass The Crew 2®Season 3 Episode 2: US Speed Tour West, das neueste Update des Open-World-Rennspiels, ab morgen auf der Xbox One Gerätefamilie, Xbox Series X | S, PlayStation®4, PlayStation®5, im Epic Game Store und im offiziellen Ubisoft Store auf Windows PC, Steam, Stadia und Ubisoft+*, dem Abo-Service von Ubisoft, gespielt werden kann.

Nach der Erkundung der Ostküste der USA, begibt sich die US Speed Tour an die Westküste, um diese in der neuen Episode von The Crew 2 zu erkunden. Spieler:innen werden die Möglichkeit haben, an dem herausforderndsten Wettbewerb, der jemals von Motorflix produziert wurde, teilzunehmen. Sie können das Steuer von brandneuen Fahrzeugen übernehmen und durch Rennen an den ikonischsten Plätzen entlang der Westküste, den Wettbewerb gewinnen. Jede Woche ist es möglich, neue Rennen, von einer Stadt zu einer anderen, sowie Zeitrennen, die entlang des Weges stattfinden, zu entdecken.

The Crew 2 heißt auch eine neue spezielle Art von Fahrzeugen willkommen, die „Creators“. Das Ziel ist es, jede Season neue Fahrzeuge hinzuzufügen, um das Fahrzeug Line-Up zu erweitern. Alle neuen Fahrzeuge wurden von 3D-Künstlern und Designern entwickelt. In Saison 3, kollaboriert The Crew 2 mit Yasiddesign, welcher den perfekten Mix von Alpha Grand Prix-Auto und einem Traktor kreierte.

Season 3 Episode 2: US Speed Tour West wird von einem nagelneuen Motorpass belgeitet, einem optionalen und rangbasierten Belohnungssystem, welches Gratis- und Premiumbelohnungen bietet, inklusive Fahrzeuge, wie den Yasiddesign x American Petrol Ed. (Alpha Grand Prix), den Mazda MX-5 Miata NA Spearhog (Rally Raid) und den Lancia Delta S4 Hoodlum Racing Crew Ed. (Rallycross).

Abseits vom Motorpass wird auch Season 3 Episode 2: US Speed Tour West weiterhin kostenlose monatliche Fahrzeug-Drops mit sich bringen, wie der Chevrolet Corvette C3 Touring Car Ed. (Touring Car) ab dem 8. September, oder der XtremAir XA42 (Air Race) ab dem 22. September. Neben neuen Prestige-Objekten, die neue Rundumleuchten, Avatar-Outfits, Rauchvarianten, Reifen, Unterbeleuchtungen und Fenstertönungen beinhalten, können Spieler:innen weitere Fahrzeugergänzungen über die Dauer der Episode erwarten.

