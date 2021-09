Paradox: Mitarbeiterumfrage deutet auf Diskriminierung und Missbrauch hin

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nur wenige Tage nach dem Ausscheiden von CEO Ebba Ljungerud wurde nun bekannt, dass wohl auch im Arbeitsumfeld des schwedischen Entwicklers und Publishers Paradox derzeit große Probleme existieren. Laut Aussage des Unternehmens soll es aber keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachverhalten geben.

Aus einer internen Mitarbeiterbefragung, die im August unter 133 freiwilligen Teilnehmern durchgeführt wurde (beschäftigt sind über 400 Mitarbeiter), geht hervor, dass 44 Prozent der Befragten innerhalb des Unternehmens Erfahrungen mit missbräuchlichen oder unangemessenen Behandlungen gemacht haben. Als Hauptprobleme wurden Mobbing und geschlechtsspezifische Diskriminierung identifiziert. Von den an der Umfrage teilnehmenden weiblichen Beschäftigten, die 26 Prozent der Befragten ausmachen, gaben 69 Prozent an, Missbrauch oder Diskriminierung erfahren zu haben. Zudem haben die Mitarbeiter den Eindruck, dass die Vorgesetzten vom Unternehmen geschützt werden, was zu einer "Kultur des Schweigens" führe.

Gegenüber der schwedischen Newsseite Breakit erklärte Loïc Fontaine, Leiter der Kommunikationsabteilung von Paradox, dass das Unternehmen nun dabei sei, "ein externes, neutrales Unternehmen einzuschalten, um eine gründliche Überprüfung der Prozesse und eine umfassende Mitarbeiterbefragung durchzuführen".