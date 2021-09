PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Wem das Spiel zu leicht ist, der kann neben dem Schwierigkeitsgrad noch besondere Bedingungen hinzufügen.

Die rosarote Nostalgiebrille

Statt Atompunk mit 50er-Anleihen gibt es im Charakterdesign 80er-Cyberpunk.

Warum liegt hier Fleisch rum?

Zwischen den Gebieten wird auf der Landkarte gereist, die aufgedeckt werden möchte – inklusive angezeigter Zufallsbegegnungen

Die größte Baustelle: Der Kampf

Bloss weg hier! Diese Art von Mutantexplodiert, wenn sie getötet wird.

Fazit

Action-RPG

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Eine Neuinterpretation von Fallout, bei der das Groteske auf 12 gedreht wurde, die aber im Early Access noch einige Schwächen hat.

Im Jahr 2015 hörte der EntwicklerGerüchte über die Ankündingung von. Diese nahm er zum Anlass, um eine alte Fanart von sich online zu stellen. Aus dieser Keimzelle entstand, das weit mehr als eine simple Hommage ist.Das Spiel beginnt vertraut wie ein altes-Spiel: Ihr erstellt einen Charakter und schon steht die Hauptfigur in einer Bunkeranlage, wo ein Androide ihr ein Dokument übergibt, welches euch wegen einer unbekannten Infektion aus dem Komplex wirft. Immerhin bietet der Blechkasten noch einen Überlebensparkur an, oder auch: Ein kleines Tutorial.Auch eine unklare Aufgabe gibt es: Ihr müsst eine Heilung suchen, mit der vagen Hoffnung wieder ins traute Heim zurückkehren zu können. Grafisch gibt es Metall- und Betongrau in den Bunkern sowie die ganze Pixelpalette an Brauntönen für das Ödland. Und schon gleich am Anfang fallen einige Unterschiede zur Fallout-Reihe auf.Das Intro spricht bereits von einem apokalyptischen Ereignis namens "Ausbluten", in dessen Folge das Fleisch aus der Erde brach und Teile der Welt bedeckte. Das Warum ist aber in Vergessenheit geraten. Die Ernährung der Welt ist dadurch zwar deutlich einfacher geworden und verschiedene Stücke dienen auch der Heilung – Veganer*innen schauen allerdings in die Röhre. Friedlicher ist die Welt durch die vermeintliche Wohltat aber nicht geworden. Abgesehen davon, dass das Fleisch selbst groteske Kreaturen bildet und neues Getier herum kreucht, tummeln sich Mutanten und Banditen als Gegner auf den Karten.Death Trash hat ein Echtzeit-Kampfsystem mit Nah- wie Fernkampf und bietet bereits einiges an unterschiedlichen Waffen für individuelle Spielstile: Vom heimlichen Messerschlitzer für Schleichschaden mit der Zweitwaffe Pistole, bis zum offensiven Scharfschützen mit dem langsamen Hammer in der Hinterhand. Dazu gibt es noch einiges an Implantaten für allerlei Schabernack, sei es nun um Gegner mit Stromschlägen zu schocken, mit Feuer anzusengen oder den Ausdauerverbrauch zu senken.Wer dabei an ein isometrischesdenkt, liegt gar nicht so verkehrt. Nur statt blocken und parieren zu können (ersteres lässt sich per Implantat nachrüsten), gibt es nur die Ausweichrolle, um Treffer zu vermeiden. Dazu gibt es verschiedene Steuerungseinstellungen, um zu bestimmen, wohin ausgewichen wird. Hier liegt aber auch das größte Problem. Das gesamte Kampfsystem fühlt sich noch unrund an. In jeder gegnerischen Kampfanimation gibt es eine kurze Pause, die das Tempo des Kampfes stört und gerade bei gegnerischen Schusswaffen schnell zu ungewollt eingesteckten Treffern führt.Ich mag Death Trash! Die Welt ist skurril, ohne unglaubwürdig zu sein, und die Versatzstücke ergaben bisher alle Sinn. Auch gefällt mir die Mischung aus altem wie Fallout, eigenen Ideen und modernen Elementen. Aber dabei kann ich auch nicht übersehen, dass Death Trash noch so einiges fehlt: Bislang ist nur das erste von drei Kapiteln spielbar und der Feinschliff lässt noch zu wünschen übrig, besonders in den Kämpfen. Wer sich noch unsicher ist: Bei Steam oder GOG.com gibt es eine kostenfreie Demo.