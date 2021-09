The Mystery of Oak Island: Visionaire stellt Uwe Boll als Sprecher vor

PC iOS Linux MacOS Android

Das deutsche Point-and-Click-Adventure-Projekt The Mystery of Oak Island meldete sich am 8. September nach einigen Monaten Funkstille mit einem neuen Kickstarter-Update zurück.

Der Fokus liegt derzeit auf den deutschen Sprachaufnahmen, für die zuletzt einige prominente Stimmen gewonnen werden konnten. So gehören nun unter anderem Boris Tessmann (zum Beispiel bekannt aus "Buffy", "Angel" und "Star Trek - Deep Space Nine"), Sven Matthias (hoerspielprojekt.de) und Regisseur Uwe Boll zu den Sprechern. Mit der englischen Vertonung wurde ebenfalls begonnen.

Hinter dem Projekt stecken die Entwickler des Fan-Adventures Zak McKracken – Between Time and Space sowie der daraus entstandenen Visionaire Spiele-Engine, die unter anderem auch bei einigen Daedalic-Adventures wie Deponia zum Einsatz gekommen ist. Im Mai 2015 endete die Kickstarter-Kampagne zu The Mystery of Oak Island erfolgreich bei 27.317 Euro. Noch ist kein Erscheinungszeitraum bekannt gegeben worden.