PM: G2 ESPORTS ÜBERRAGT BEIM GRAND FINAL DER GSA LEAGUE 2021 (Ubisoft News)

Düsseldorf,6.September2021–Am vergangenen Wochenende fand das große Finale derGSA League2021statt und vollendete die Season in ganz großem Stil. Wie bereits im Vorjahr, heißt derGSA Championauch in 2021 G2Esports, diesichmit überzeugenden Leistungenund ohneMapverlustgegen die Konkurrenz durchsetzen konnten. Das Semi- und auch das Upper Bracket Final gewann das Team jeweils mit 2:0 gegen Sissi State Punks undGoSkilla. Im Grand Final kam es dann zu einemRematchmit Sissi State Punks, welches G2Esportsmit 3:0 für sich entschied und somit den 2. GSA Champion-Titel in Folge einfuhr.

Trotz der Niederlage im Grand Final dürfen sich die Sissi State Punksaufgrund ihrer Platzierung über die Qualifikation für die European Challenger League freuen.

Zudem wurde in Zusammenarbeit mit “Aktion Deutschland hilft” im Zuge des Finales eineCharity-Auktionfür die Opfer der diesjährigen Flutkatastropheveranstaltet.Das einzigartige Artwork wurde von den Rainbow Six Siege Community-Artists "Ka1amari", "BlueberryCrunch", "Redlolirani" und "Sentoka" gemeinsam für diesen Zweck erstellt und für insgesamt830 €für den guten Zweck versteigert.

